Ce spun astrele azi, 10 septembrie

Berbec

Astazi puteti sa clarificati anumite neintelegeri cu persoane care va sunt apropiate, sa indreptati anumite lucruri care nu functioneaza asa cum v-ati fi dorit intre voi, sa remediati unele greseli pe care le-ati facut in trecut fata de anumite persoane. Daca aveti ceva care va deranjeaza, vorbiti deschis si aratati-va disponibilitatea de a asculta la fel de deschis. Odata ce va luati aceasta piatra de pe inima, ziua va va parea mult mai frumoasa si rezolvarea problemelor de rutina va fi floare la ureche. In plus, relatiile interpersonale in cadrul familiei, dar si in afara acesteia, ar avea foarte multe de castigat, avand in vedere ca sunteti binedispusi.



Taur

Lucrurile nu merg pe atat de lin pe cat v-ati dori astazi, iar acest lucru va va produce dezamagire si frustrari. S-ar putea sa existe momente in care, pur si simplu, sa nu stiti ce sa faceti ca sa descurcati treburile incurcate de altii. Sau, exista posibilitatea sa gresiti ceva, si sa nu reusiti sa gasiti solutia potrivita pentru a rezolva. Totusi, nu trebuie sa disperati! Important este sa priviti cu atentie in jurul vostru si sa fiti foarte atenti la detalii. Solutiile potrivite sunt chiar mai aproape decat v-ati fi inchipuit, insa, uneori, nu sunt destul de vizibile. Orice ajutor este binevenit, daca, binenteles, este acordat cu cele mai bune intentii.



Gemeni

Veti fi in centrul atentiei astazi, ceea ce este si un lucru bun, dar este si o situatie care va pune sub presiune. Trebuie sa fiti la inaltimea asteptarilor, altfel va veti pune intr-o lumina proasta si veti pierde o oportunitate care va poate aduce castiguri semnificative. Cei care sunt buni cu voi, trebuie rasplatiti cu acelasi tip de comportament, pentru a va fi alaturi si altadata, cand va mai fi nevoie. Provocarile in plan profesional vor fi numeroase, asa incat si solicitarile de resurse vor fi crescute. Discutiile in contradictoriu nu ajuta la prea multe, desi faciliteaza, intr-o oarecare masura, feed-back-ul pe un anume subiect. Important este ca lucrurile sa nu degenereze, de la astfel de discutii.



Rac

Nu veti avea parte de conflicte pe ziua de astazi, insa situatiile mai tensionate nu vor lipsi in totalitate. Fie ca vorbim despre relatiile din familie, fie ca vorbim de cele din viata profesionala, este foarte posibil ca acestea sa fie oarecum periclitate de diverse momente mai putin linistite. Motivele pot fi foarte diverse, ba chiar, uneori, vi se par chiar ridicole, insa s-ar putea ca unii sa fie azi ceva mai susceptibili si mai greu de multumit. Sau poate ca voi sunteti ceva mai capriciosi si cautati mereu nod in papura. Daca totul depinde de voi, faceti ceva pentru a mai domoli tensiunile; e bine sa va impuneti rabdare si sa nu actionati impulsiv.



Leu

Este o zi perfecta pentru a stabili noi contacte, noi relatii, atat personale, cat si de munca. Folositi-va, din plin, de sarmul si abilitatile de comunicare, stimulate de climatul astral al zilei. Nu prea va face placere sa actionati intr-un climat dominat de rutina, insa, astazi, aceasta rutina va va ajuta sa va mentineti pe linia de plutire, sa aveti o ordine clara in rezolvarea responsabilitatilor care va revin. Nu vor lipsi nici situatiile mai delicate, de genul intarzierilor unor proiecte, disensiuni in relatia de cuplu, diverse pierderi materiale, etc. Pastrati-va calmul si nu va agitati; doar asa veti reusi sa gasiti solutiile potrivite fiecarei situatii in parte. Nu incercati sa fortati lucrurile in directia dorita de voi; se poate ca modul in care se aseaza ele sa fie mai bun.



Fecioara

Ziua de astazi este propice pentru a va ingriji de propria persoana, mai ales daca ati traversat o perioada mai tensionata in ultimele zile. Desi sunteti destul de meticulosi in ceea ce priveste starea de sanatate, dar si frunusetea, o perioada de odihna si relaxare va fi intotdeauna binevenita. Preocupati de propria persoana, ati putea insa sa nu mai dati foarte mare atentie modului in care comunicati cu cei din jur, fie ca e vorba de membrii familiei, fie ca e vorba despre colaboratori sau colegi de serviciu. De aici, ar putea sa apara o serie de neintelegeri. Este o zi nociva pentru tranzactii finaciare mai substantiale, asa ca, pentru asta, ar fi bine sa asteptati momente de mai bun augur.



Balanta

Unele lucruri par a se incalci destul de mult, pe parcursul acestei zile. si se pare ca astazi va va fi si foarte greu sa va intelegeti cu cei dragi. Parca ar vorbi numai codificat, pentru ca voi sa nu intelegeti nimic. Sau poate, daca stati mai bine sa va ganditi, atentia voastra este indreptata spre alte puncte de interes si, pur si simplu nu mai aveti disponibilitate pentru cei de alaturi. Faptul ca toate si toti sunt azi pe capul vostru, nu creaza o atmosfera propice unei activitati fructuoase. Dimpotriva, incercarea de a multumi pe toata lumea s-ar putea solda cu un esec rasunator, pentru ca sunteti doar o singura persoana si aveti limitele voastre.



Scorpion

Nu este cazul sa va dati in spectacol, ci, mai degraba, trebuie sa va puneti eforturile in slujba rezolvarii, cu adevarat, a problemelor care se tot ivesc. Nimeni nu o sa aprecieze decat solutii realiste si viabile pentru ceea ce trebuie facut. Fiti foarte atenti la detalii, care astazi, vor fi deosebit de importante. Cum voi sunteti persoane care agreaza, mai degraba, imaginea de ansamblu, avertismentul ar trebui sa va atraga atentia si sa va faca mult mai vigilenti pe tot parcursul zilei. Din punct de vedere profesional, va fi nevoie sa veniti cu solutii deosebite, daca vreti sa va remarcati; exista potential de ascensiune in cariera.



Sagetatori

Astazi veti fi foarte diplomati si bine faceti! Mai ales daca aveti contacte cu multe persoane, este bine sa va aratati moderati atat in ceea ce spuneti cat si in gesturi. Nu se stie niciodata cand veti avea nevoie de cineva si este bine sa lasati deschise subiecte de discutie si cai de intalnire. Cei care nu va plac nu vor avea resurse sa lupte impotriva voastra astazi. Pur si simplu nu vor avea ocazia sa actioneze, pentru ca intuitia va va ajuta sa simtiti din timp eventuale capcane si sa le evitati cu iscusinta. Colaborarile vor fi stimulate si exista sanse mari ca acestea sa se concretizeze in parteneriate fructuoase, in viitorul imediat.



Capricorn

Va fi o zi cu multe momente de melancolie, depresie chiar, din cauza unor dezamagiri pe care le inregistrati, in plna personal sau profesional. Nu va place deloc sa pierdeti si nu suportati usor esecurile, indiferent de domeniul in care se produc. Indoielile si ezitarile vor fi la fel de frecvente, ca urmare a aparitiei unor astfel de momente. Veti fi norocosi daca evenimentele de acest gen vor fi cat mai putine. In familie, mai ales in a doua parte a zilei, lucrurile par sa se precipite nedorit de mult, asa ca va trebui sa interveniti prompt pentru a repune lucrurile pe fagasul normal; in nici un caz nu amanati aceasta actiune, pentru ca urmarile ar putea fi mai greu de remediat ulterior.



Varsator

Astazi este foarte posibil sa apara evenimente neasteptate care va vor cam da planurile peste cap. Si cum sunteti o fire destul de rigida, nu agreati absolut deloc aceste interventii inopportune. Ba chiar s-ar putea sa va enervati de-a binelea, daca acest lucru se repeta de mai multe ori pe parcursul zilei. Nu va lasati prinsi in vartejul evenimentelor si nici coplesiti de frustrari. Si maine mai e o zi si, cu siguranta, cei care va cunosc vor intelege ca anumite lucruri nu depind doar de eforturile pe care le depuneti. Incercati sa fructificati experientele anterioare, in plan profesional; in ele veti putea gasi rezolvari la unele situatii prezente.



Pesti

Nu prea sunteti interesati de onestitate astazi si motivatiile sunt foarte variate pentru aceasta atitudine. Pe langa cele vechi, mai gasiti si noi justificari pentru egoismul care va incearca. De exemplu, ati putea sa vreti sa va relaxati si sa va ganditi temeinic la anumite probleme pe care va trebui sa le rezolvati cat mai curand posibil si a caror solutionare trebuie neaparat sa fie pozitiva. Sau poate ca, pentru a va vedea sacii in caruta, preferati sa ascundeti anumite elemente celor interesati si sa nu-i lasati sa vada intregul ansamblu al desfasurarilor. Oricare ar fi justificarile, acestea vor fi demontate de cei din jur; ar fi mai bine daca ati fi cinstiti, atat cu voi insiva, cat si cu cei din jur.