Atac cu o substanță necunoscută asupra biroului opozantului rus Aleksei Navalnîi. Trei persoane au fost spitalizate

Cel puțin trei voluntari ai echipei liderului opoziției din Rusia, Aleksei Navalnîi, au fost internați în spital după un atac cu o substanță necunoscută asupra biroului lor din Novosibirsk, a relatat un activist al opoziției pentru CNN. Atacul a fost surprins de camerele de luat vederi ale biroului Coaliției Novosibirsk.



Incindentul a avut loc marți, în biroul Coaliției Novosibirsk 2020, care este și sediul echipei locale al lui Navalnîi. O voluntară a povestit că doi bărbați cu măști pe față au intrat în clădire. Unul dintre ei a ținut ușa, iar celălalt a aruncat o sticlă cu un lichid galben care avea un miros chimic caustic, informează hotnews.



În acel moment, în birou se aflau aproximativ 50 de persoane care participau la un curs despre supervizarea alegerilor. Din cauza mirosului greu de suportat, acestea au ieșit din încăpere, iar trei dintre voluntari au început să se simtă rău și au fost luați cu ambulanța. Potrivit voluntarei citate, cei trei au avut amețeli, convulsii și nu puteau respira.



”Era un miros foarte, foarte urât. Chiar îți țineai respirația pentru că se simțea destul de puternic, ți se face rău de la el. Chiar de la început m-a luat o durere de cap, am simțit slăbiciune și o senzație de vomă. Apoi, când a devenit mai rău, au început să mă ia amețeli severe și am început să vomit”, a povestit activistul Artem Yaoumbaev, care a precizat că, la scurt timp după ce a părăsit camera, și-a pierdut cunoștința. ”Aparent am leșinat. Mi s-a spus că am avut convulsii în timp ce eram inconștient. Când am ajuns la spital, mă simțeam ca și cum fața mi se scurgea, ca atunci când dentistul îți face o anestezie și nu îți poți simți obrajii. Am avut senzația asta pe toată fața: pleoape, obraji, buze”, a mai relatat acesta.



Poliția locală a precizat că, momentan, nu poate face comentarii despre incident pentru că nu are informații suplimentare.



Reamintim că Aleksei Navalnîi este internat într-un spital din Berlin. Recent, guvernul german a confirmat că acesta a fost otrăvit cu Noviciok, aceeaşi substanţă care, potrivit autorităţilor britanice, a fost folosită împotriva fostului agent dublu Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia, în 2018. Liderul opoziției ruse a ieșit marți din comă.