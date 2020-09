Igor Dodon: Moldova trebuie să fie condusă de un lider patriot, responsabil, care respectă valorile naționale, tradițiile moldovenești

Moldova are nevoie de un președinte patriot, responsabil, cu caracter și care respectă valorile naționale. Opinia a fost expusă de către șeful statului, Igor Dodon, în mesajul prin care a anunțat că va lupta pentru cel de-al doilea mandat de președinte.



„Am decis să candidez pentru al doilea mandat de președinte, fiindcă m-am convins de susținerea cetățenilor și de dorința lor să-mi continui activitatea și să până la sfârșit agenda mea politică, să realizez toate obiectivele economice și sociale”, a spus Igor Dodon.



Șeful statului recunoaște, că acești ani la Președinție au fost dificili, deoarece a trebuit să se confrunte cu un regim oligarhic, pandemia COVID-19, seceta și multe altele. Totodată, Igor Dodon se arată convins că a reușit să mențină economia și să-și onoreze toate plățile față de pensionari și bugetari, inclusiv să acorde ajutor agricultorilor și mediului de afaceri.



Igor Dodon a mai declarat că Moldova trebuie să fie condusă de un lider patriot, responsabil, cu caracter, care respectă valorile naționale, respectă tradițiile moldovenești.



„În condiții de criză, țara are nevoie de stabilitate, de a continua lucrurile bune, trebuie să fim atenți la acei politicieni iresponsabili, care se lansează în această campanie și care se află sub tutela altor state, care sunt cu dublă cetățenie. Moldova are nevoie de lider responsabil, cu caracter. Vreau să urez succes tuturor concurenților”, a conchis Igor Dodon.