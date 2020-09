Igor Dodon crede că șeful ANSP trebuie să demisioneze

Președintele Igor Dodon consideră, că după declarațiile făcute, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, „nu mai are calitatea morală să ocupe această funcție și trebuie să demisioneze”. Șeful statului susține că a transmis și Guvernului poziția sa și că așteaptă „o decizie conformă cu așteptările opiniei publice”, transmite IPN.



„Îmi exprim regretul și consternarea față de declarațiile făcute de directorul ANSP, Nicolae Furtună. Scuzele publice nu sunt deloc suficiente atunci când printr-o declarație afectezi moral un număr mare de oameni. Nu am obiecții față de activitatea domnului Furtună, știu că a muncit din greu în această perioadă pandemică foarte complicată, dar declarația complet inadecvată pe care a făcut-o îi afectează grav credibilitatea pentru activitatea sa de mai departe”, menționează Igor Dodon într-o postare pe Facebook.



În cadrul unei emisiuni TV, Nicolae Furtună a declarat că aproape toate decesele asociate noului tip de coronavirus vizează persoane care sufereau de cel puțin o comorbiditate – obezitate, cancer, diabet zaharat etc. „Nu vreau să fiu judecată și să nu pară cinic, dar în toată lumea COVID-ul a luat viața celor care și așa erau o povară pentru ei și pentru cei din jur – oameni care se chinuiau în stadii terminale de cancer, în stadii avansate de diabet zaharat, în patologii cardiovasculare”, puncta Nicolae Furtună.