Grija pentru oameni! Bani pentru pensionari, ajutor pentru agricultori, Drumuri bune pentru toți!

Peste 600 de mii de beneficiari de pensii și alocații sociale vor primi, la început de octombrie, o îndemnizație unică de 900 de lei, cu 200 de lei mai mult decât era planificat. Majorarea a avut loc la propunerea președintelui țării, Igor Dodon.



Parlamentul urmează să adopte legea chiar în această săptămână. E pentru prima dată în istoria țării când beneficiarii de plăți sociale primesc de două ori pe an astfel de îndemnizații unice. În aprilie, pensionarii au primit câte 700 de lei.



Cumulând toate aceste plăți cu indemnizarea pensiilor de două ori pe an, cifra efectivă a indemnizării pensiilor în 2020 este de aproximativ 10 la sută.



Guvernul Chicu a început să achite și suportul suplimentar pentru agricultorii, roada cărora a fost compromisă de seceta dură din acest an. În doar două săptămâni, au fost achitate peste 57 de milioane de lei din cele 300 de milioane prevăzute în buget.

Un alt ajutor important pentru agricultori va fi adoptarea pachetului agricol care prevede subvenționarea dobânzilor la credite, dar și subvenționarea din contul TVA a impozitului funciar, ceea ce înseamnă 110 milioane de lei, a plăților fiscale aferente salariilor.



O gură de aer pentru fermieri va fi și moratoriul asupra controalelor fiscale până la sfârșitul acestui an. Pachetul agricol urmează să fie adoptat de Parlament în următoarele zile.



La ședința de luni, la care au participat șeful statului, Igor Dodon, prim-ministrul, Ion Chicu și președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, s-a mai decis să fie pregătit un nou suport pentru agricultori. În condițiile secetei hidrologice, ar putea să fie compromisă și roada de anul viitor. Grija față de oameni i-a făcut pe liderii statului să înceapă deja elaborarea noului pachet de sprijin pentru fermieri. Pe fundalul acestor acțiuni, s-a aflat că anul trecut Guvernul Maiei Sandu a blocat adoptarea unei legi, care venea să sprijine producătorii autohtoni, inclusiv agricultorii. Doi fruntași ai PPDA, Alexandr Slusari și Aliona Mandatii au afirmat că Guvernul Sandu a retras din Parlament legea care obliga rețelele de magazine să aibă pe rafturi cel puțin 50% de produse moldovenești.



Ion Chicu a anunțat și despre încheierea reparației drumurilor în peste 40 la sută din satele țării în cadrul proiectului lansat de Igor Dodon "Drumuri bune pentru toți". Pentru prima dată în istoria țării, fiecare sat din republică primește circa un milion de lei pentru reparația drumurilor. Igor Dodon a subliniat că acest proiect trebuie să continue cel puțin încă 4-5 ani, astfel ca în majoritatea localităților din țară să avem drumuri reparate calitativ.