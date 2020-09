Povestea ciobanului care întreţine o stână de oi la periferia capitalei

O familie din comuna Crasnoarmeiscoe, raionul Hînceşti, a pus pe roate o afacere în domeniul oieritului, la periferia capitalei. După ce timp de mai mulţi ani au muncit în satul de baştină, familia Caraiman a hotărât să se mute mai aproape de Chişinău. Pe dealul dintre cartierul Telecentru şi intrarea în Durleşti, am găsit turma de oi, păscând puţina iarbă care a mai rămas după seceta din această vară. Proprietarii spun că datorită numărului mare de consumatori, comercializarea brânzeturilor este mult mai uşoară decât la sat. Reporterul Moldova 1 a aflat povestea baciului Victor Caraman.



Victor Caraman este cioban din talpă şi creşte oi de când era mic. Ziua la stână începe dis-de-dimineaţă, când de-abia încep să apară zorii. Iar după cum zice el, primul lucru pe care trebuie să-l facă un cioban este mulsul oilor.



„Ţinem oile aici la stână, dacă vedeţi este păşune şi încă avem unde duce oile la adăpat. Noi am hotărât să ne facem o stână pentru a munci aici şi a nu pleca peste hotare. Ne câştigăm bucăţica noastră muncind cu toţii, iar copii ne ajută”, spune fermierul.



Bărbatul povesteşte că anul împrejur stâna este casa lui. O mână de ajutor îi dă şi nepotul în vârstă de 13 de ani. Deşi este elev în clasa a VI-a şi învaţă în sat, ori de cate ori are ocazia, băiatul vine la stână pentru a-şi ajuta unchiul.



„De păscut e uşor, dar câteodată poate fi şi greu. Dimineaţa ne trezim la 5, dar câteodată mă mai lasă băiatul care dă la strungă să mai dorm. Eu ajut la păscut, la strungă sau pe acasă, mai spăl găleţile, strecurătorile”, povesteşte Daniel Caraman.



Din cauza secetei, animalele găsesc cu greu hrană, iar producţia de lapte şi brânză a scăzut aproape la jumătate.



„În total cu tot cu capre, peste 300 de capete avem. Mulgem şi caprele şi oile. Noi suntem aici trei fraţi şi ale noastre sunt animalele. Aici facem şi brânza, avem brânzărie în deal, chiar acolo unde ne este casă” a menţionat ciobanul.



Gospodarul spune că datorită faptului că trăiesc aproape de oraş oameniii vin direct de la stână şi cumpără produse lactate sau carnea, iar acest lucru le uşurează munca. „Avem clienţii noştrii şi nu ne ducem nici la piaţă. Primăvara, de Paşte când se întreabă meii tot de pe loc îi tăiem şi îi vindem, vin oamenii şi cumpără. Acum cu pandemia asta, cu nevoile acestea, unde să te mai duci la piaţă”, spune bărbatul.



Chiar dacă creşterea oilor este una dintre cele mai vechi practici, din păcate, în Moldova au rămas foarte puţini proprietari de oi. Potrivit datelor statistice în ţară există puţin peste 20 de mii de oi şi capre.