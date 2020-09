Ce se întâmplă dacă faci duș noaptea?

Un duș fierbinte dimineața te poate ajuta să te trezești mai ușor și îți poate stimula chiar și spiritul creativ, conform anumitor cercetări efectuate.



Însă, în cazul în care îți dorești să ai un somn mai liniștit și odihnitor, un duș noaptea este soluția cea mai bună. Experții sunt de părere că există suficiente dovezi care indică faptul că un duș noaptea te poate ajuta să te relaxezi, dacă alegi momentul potrivit pentru acesta.



De ce ar trebui să faci duș noaptea?



Dacă vrei să beneficiezi de avantajele pe care le aduce organismului un duș făcut seara, trebuie să ai grijă și la ora acestuia. Principalul sfat al specialiștilor este să nu faci duș prea târziu noaptea, deoarece nu este recomandat să-ți încălzești corpul exact înainte de culcare.



Acest lucru are legătură cu temperatura corpului și importanța pe care o joacă aceasta în reglarea ritmului circadian, care îi spune corpului când să fie în stare de alertă sau somnolență. În timpul zilei, temperatura corpului crește în mod natural, până după-amiază, moment în care începe să scadă.



Răcirea organismului reprezintă un semnal care ne indică faptul că ar trebui să mergem la culcare. Iar întreruperea acestui proces de răcire ne poate crea dificultăți când vine vorba de mersul la culcare.



Dușul făcut mai târziu în timpul serii îi dă corpului tău ocazia să se răcească și chiar să inducă o stare de somnolență, după cum afirmă Shelby Harris, director al departamentului de medicină a somnului de la Centrul Medical Montefiore din New York. Mai multe studii au ajuns la concluzia că încălzirea corpului uman în timpul unui duș noaptea poate induce somnul, atunci când îi oferi organismului suficient timp să se răcească după aceea. Cu toate că cele mai multe cercetări s-au concentrat pe evaluarea beneficiilor unei băi, se pare că un duș de 20 de minute ar avea efecte similare.



Alege cu atenție ora la care faci duș, astfel încât să termini acest proces cu aproximativ o oră și jumătate înainte de a merge la culcare.



În acest fel, până în momentul în care te întinzi pe pat, corpul tău se va fi răcorit și va fi pregătită pentru somn.



În plus, poți include și un pas foarte important în timpul rutinei dușului de seara - spălarea feței. Potrivit Fundației Naționale a Somnului, curățarea feței înainte de culcare te poate ajuta să reduci erupțiile, să-ți protejezi tenul împotriva ridurilor și să facilitezi acțiunea cremelor de noapte hidratante.