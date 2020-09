5 lucruri simple pe care le apreciem mai mult în urma pandemiei COVID-19

Chiar dacă anul acesta ne-a adus mult disconfort și o incertitudine provocatoare de anxietate, lecțiile învățate în pandemie sunt extrem de importante pentru evoluția noastră.



Unii spun ca ar vrea ca 2020 sa se anuleze, sa dispara sau sa inceapa din nou. Altii spun ca este un rau necesar, din care avem doar de invatat. Probabil ca adevarul este undeva la mijloc.



In orice caz, pandemia COVID-19 chiar ne-a oferit cateva lectii esentiale, chiar daca a facut-o intr-un mod neasteptat si neplacut. Desi noul Coronavirus nu a disparut inca, iar pandemia continua, perioada de autoizolare si carantina au venit la pachet cu invataturi pretioase.



Iata 5 lucruri pe care pandemia COVID-19 ne-a facut sa le apreciem mai mult, zi de zi!



1. Prezenta celor dragi

Cu siguranta, prezenta fizica a familiei si a prietenilor nu a fost niciodata mai apreciata decat acum. Unii dintre noi au petrecut luni intregi departe de parinti, frati sau chiar parteneri, din cauza restrictiilor din primele luni ale anului.

De aceea, in prezent, chiar si o banala duminica petrecuta la masa alaturi de persoanele iubite inseamna mai mult decat niciodata. Ca sa nu mai vorbim de imbratisari, pupici si strangeri de mana!



2. Excursiile in natura

Da, am fost la munte weekendul trecut, dar eu visez la vacanta aceea exotica pe care o tot planific de cinci ani!

Iti suna cunoscut? Multi dintre noi subapreciau iesirile in natura, gandindu-se cu pasiune la vacante ceva mai grandioase, departe de casa. Acum, plimbarile in parc, drumetiile montane, weekendurile pe litoral reprezinta adevarate prilejuri de fericire, relaxare si conectare la natura.



3. Propriul corp

Daca inainte de pandemia COVID-19 ne criticam foarte mult corpul pentru ca nu este suficient de suplu, de puternic sau de frumos, situatia globala ne-a facut sa ne schimbam perspectiva. Am aflat cu totii ca un corp sanatos este mai important decat orice altceva.

Cu aceasta ocazie, putem invata sa ne iubim mai mult si sa ne apreciem trupul pentru ceea ce face zilnic pentru noi. Ne apreciem picioarele, nu pentru ca arata conform standardelor, dar pentru ca ne poarta in locuri minunate. Ne iubim corpul pentru ca ne ajuta sa ne atingem scopurile in fiecare zi, cu pasi marunti!



4. Siguranta financiara

Unii dintre noi nu au fost afectati foarte tare de pandemia COVID-19 din punct de vedere financiar. Totusi, exista persoane care si-au pierdut jobul si care au fost nevoite sa isi inchida temporar sau chiar permanent afacerile.

Intregul context instabil ne-a facut sa apreciem mai mult jobul pe care il avem sau afacerea pe care o detinem, la pachet cu siguranta si confortul pe care aceste lucruri ni le ofera, zi de zi.



5. Localurile preferate

Poate ca inainte de pandemie nu te gandeai prea des cat de norocoasa esti sa poti comanda mancarea preferata de la restaurant. Mergeai in cafeneaua ta favorita fara sa apreciezi, in mod constient, existenta ei.

In prezent, am realizat cu totii cat de importante sunt localurile pe care le frecventam, fie ca e vorba despre terase, restaurante, cafenele sau magazine. Per total, am devenit mai constienti, mai fericiti cu ceea ce avem deja si mai recunoscatori decat inainte.