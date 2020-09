Chiar dacă sunt folosite mai mult la marmeladă și nu au un gust plăcut consumate simple, portocalele amare sunt foarte utile pentru un organism puternic, mai ales în sezonul rece.



În afară de portocalele zemoase și gustoase pe care te-ai obișnuit să le savurezi în orce moment al zilei, dar mai ales de sărbători, portocalele amare te-ar putea ajuta să ai o digestie mai bună și să lupți eficient împotriva infecțiilor.



Dacă mergi la un magazin naturist cu siguranță vei găsi diferite suplimente, extracte sau uleiuri care conțin portocală amară. În medicina tradițională portocalele amare sunt folosite ca remediu împotriva stării de greață, a constipației și a indigestiei. De asemenea, în ultimii ani studiile de specialitate au relevat efectul benefic al acestui extract pentru tratarea arsurilor la stomac, a infecțiilor, precum și pentru eliminarea kilogramelor în plus.



Portocalele amare sunt un hibrid înrudit cu mandarinele și pomelo, cultivat pe malurile Mării Mediterane (de aici și denumirea alternativă de portocale de Sevilla).



În medicina chinezească aceste portocale sunt numite zhi shi. Potrivit specialiștilor, portocalele amare fac parte din categoria de alimente care stimulează metobolismul și accelerează arderea grăsimilor. În cadrul studiilor realizate s-a constatat că persoanele care iau extract de portocale amare, fie simplu, fie ca parte componentă a unei formule de multivitamine, pot slăbi cu până la 2kg în plus pe lună. Efectul acestui fruct este asemănător cu al cafeinei.



Portocalele amare au fost utilizate și pentru tratarea infecțiilor fungice. Majoritatea pacienților care au testat extractul au observat o vindecare mai rapidă, fără efectele secundare ale medicamentelor convenționale. Iritațiile de la suprafața pielii sunt calmate rapid prin aplicarea unui strat subțire de ulei de portocală amară diluat în ulei de cocos sau măsline.



Aromaterapie

Portocala amară este adesea folosită și în aromaterapie. Ueiul esențial are un miros revitalizant, cu efect de reducere a stresului și favorizează o abordare optimistă.

Este util și pentru eliminarea stării de greață din timpul călătoriilor cu avionul sau cu autocarul. Aroma distinctă este obținută prin combinarea uleiului din frunzele de portocal amar, numit petigrain, cu uleiul din flori, numit ulei de neroli. Armonizarea celor două arome creează un miros proaspăt, care-ți trezește simțurile și îți dă multă energie. Este foarte util pentru a trece mai ușor peste momentele dificile, atât în familie cât și la serviciu. Previne durerile de cap și stările de amețeală sau de epuizare. Te ajută să te concentrezi și să găsești soluții cu zâmbetul pe buze, prevenind îngrijorarea constantă și anxietatea.



Riscuri și precauții

Portocalele amare conțin o substanță numită sinefrină similară cu efedrina sau efedra. Timp de câțiva ani efedrina a fost foarte populară deoarece accelera slăbirea și era foarte utilă pentru persoanele supraponderale, însă a fost interzisă în SUA din cauza efectelor adverse grave.

Efedrina crește tensiunea arterială, accentuând riscul de atac de cord sau de accident vascular cerebral. Deocamdată nu s-a demonstrat dacă sinefrina are exact același efect advers, deși unele studii au arătat că accelerează pulsul. Sunt necesare mai multe studii pentru a stabili exact efectele adverse ale consumului intern de extract de portocală amară, însă, deocamdată, Colegiul Național al Atleților din SUA a inclus sinefrina pe lista de substanțe interzise.

În ceea ce privește utilizarea externă a extractului de portocală amară, de exemplu împotriva infecțiilor fungice, crește riscul de arsuri solare ca urmare a expunerii la razele ultraviolete. Dacă deja urmezi un alt tratament nu trebuie să încerci acest extract fără a discuta cu medicul tău. Pot exista efecte adverse grave datorită potențialului de hipertensiune arterială.

Utilizarea în aromaterapie este sigură și poți încerca să te relaxezi prin această metodă în zilele extrem de aglomerate sau dacă faci o călătorie lungă.

Respiră adânc și nu te lăsa copleșit de problemele apărute. Gândește pozitiv și vei găsi rapid soluții, fără să te stresezi.