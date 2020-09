Ce spun astrele azi, 3 septembrie

Berbec

S-ar putea ca atitudinea voastra fata de cei dragi sa lase de dorit atunci cand apare o problema ce trebuie rezolvata. Aveti tendinta sa va varsati naduful asupra celor din jur si sa ignorati perspectiva lor; incercati sa fiti mai intelegatori si sa acceptati si opiniile celorlalti. S-ar putea sa apara o oportunitate pentru a castiga o suma de bani in plus, insa aveti grija la modul in care acest lucru va va afecta programul! Este important sa aveti parte si de timp liber, in care va puteti relaxa si aduna gandurile. Puteti sa va propuneti petrecerea timpului cu acei prieteni care afiseaza o atitudine pozitiva, care ar putea sa va ajute in pastrarea bunei dispozitii.



Taur

Astazi s-ar putea sa aveti probleme cu tot ceea ce tine de tehnologie, de la simplul telefon pana la conexiunea la internet; unele chestii vi se par prea complicate, in functionalitatea lor. Asigurati-va ca aveti alternative si ca va salvati munca constant, deoarece nu va doriti sa reluati un proiect de la bun inceput. S-ar putea ca partenerul sa va propuna o discutie serioasa despre viitorul vostru, insa voi nu va simtiti la fel de pregatiti pentru aceasta. Nu asteptati ca cei din jur sa faca mereu primul pas pentru a organiza evenimente si intalniri; aveti ocazia sa ii adunati pe cei dragi pentru o activitate, iar initiativa voastra va fi apreciata.



Gemeni

Ar trebui sa alegeti cu mai multa atentie conversatiile pe care doriti sa le purtati, cuvintele pe care le spuneti, informatiile pe care le impartasiti. In aceasta perioada veti fi foarte usor de impresionat si de afectat, iar anumite subiecte ar putea sa va afecteze emotional. S-ar putea ca lucrul de care aveti nevoie acum sa fie o schimbare, oricat de mica ar fi! Ati putea incerca un fel nou de mancare sau ati putea chiar sa va inscrieti la un curs de gradinarit. Orice ar fi, aveti nevoie sa uitati de rutina. Nu va faceti prea multe griji cu privire la evolutia voastra de la locul de munca, deoarece cei din jur pot confirma faptul ca sunteti persoane dedicate.



Rac

Daca va doriti sa schimbati ceva la relatia cu partenerul, s-ar putea sa fie nevoie sa fiti mai indrazneti decat de obicei, sa va faceti curaj pentru a actiona. Nu ar trebui sa gasiti motive pentru a evita o discutie sincera, deoarece acest lucru ar trebui sa stea la baza fiecarei relatii! Este posibil ca un proiect de care v-ati ocupat recent sa dea roade si veti putea sa va bucurati de acest lucru cu cei dragi. Profitati de ziua libera pentru a va bucura de relaxarea pe care o meritati. Incercati sa va incepeti ziua cu un mic dejun sanatos si hranitor; evitati dulciurile sau excesul de zahar dis de dimineata si inlocuiti cafeaua cu ceaiul verde.



Leu

Nu va presati partenerul pentru a inclina balanta unui conflict sau a unei decizii in favoarea voastra, deoarece acest lucru ar putea duce la o cearta sau la o perioada de tensiune. Desi va doriti sa va impuneti punctul de vedere, va trebui sa fiti mai deschisi compromisului. Astazi ar trebui sa va interesati de investitiile pentru viitor pe care le puteti face, deoarece sunteti pregatiti pentru un astfel de pas. Aveti grija la consumul de alcool in aceasta perioada, deoarece ficatul vostru s-ar putea sa fie sensibil si sa prezinte anumite probleme. Incercati sa evitati si mancarurile grase pe timpul serii.



Fecioara

Astazi s-ar putea ca micile probleme sa va afecteze puternic emotional; veti fi mai sensibili decat de obicei, insa cei dragi vor intelege si vor incerca sa fie diplomati. Nu va facei prea multe griji daca nu sunteti siguri de directia in care o ia cariera voastra, deoarece s-ar putea sa dati peste raspuns mai devreme decat credeti. Veti reusi sa stabiliti un termen limita pentru un proiect personal pe care doreati sa il incepeti de mai mult timp, iar acest lucru va va oferi mai multa incredere in propriile aptitudini. Evitati locurile in care ar putea fi prezente foarte multe bacterii in aceasta perioada, cum ar fi mijloacele de transport in comun.



Balanta

Astrele anunta o perioada prospera pentru viata sentimentala, insa va trebui sa fiti dispusi sa ajungeti la compromis si sa va aratati mai vulnerabili in fata partenerului. Desi v-ati bucurat de o perioada de armonie in relatiile cu prietenii, este posibil ca acest lucru sa ascunda de fapt un conflict sau o tensiune pe care refuzati sa o scoateti la iveala. Bugetul vostru arata foarte bine in aceasta perioada, asa ca nu va faceti prea mult griji daca va decideti sa fiti mai indulgenti cu propriile nevoi. S-ar putea ca programul vostru de somn sa fie unul nepotrivit, motiv pentru care va simtiti foarte obositi mai mereu.



Scorpion

Astazi s-ar putea ca rabdarea voastra sa fie pusa la incercare, insa veti trece cu usurinta peste orice provocare, deoarece veti fi mai calmi decat de obicei. S-ar putea sa fi realizat faptul ca stresul si tendinta voastra de a va agita pentru orice va poate afecta sanatatea. Partenerul va fi intelegator atunci cand trebuie sa amanati planurile pe care vi le-ati facut cu ceva timp in urma, insa aveti grija atunci cand sunteti nevoiti sa incalcati o promisiune facuta copiiilor! Acestia nu vor putea intelege la fel de usor faptul ca sunteti nevoiti sa alegeti o responsabilitate in locul timpului petrecut cu ei; trebuie sa incercati sa va compensati.



Sagetator

Ar trebui sa aveti mai multa incredere in propria persoana, deoarece acest lucru poate fi observat si apreciat de catre cei din jur. In cele din urma, increderea de sine poate duce la mai multe oportunitati si in viata personala, dar si in cea profesionala. S-ar putea ca cineva drag sa se arate interesat de o activitate sau un concept pe care nu il intelegeti neaparat, insa incercati sa le respectati entuziasmul! Nu este nimic mai suparator decat ca cineva la care tineti sa isi bata joc de ceea ce va face fericiti. Veti reusi sa treceti si peste cele mai agitate sau stresante perioada daca va organizati timpul mai bine.



Capricorn

S-ar putea ca in ultima vreme sa fi evitat pe cineva cu care ati intrat in conflict, insa acest lucru ar putea sa inrautateasca situatia! Daca de curand ati tinut o dieta scurta pentru detoxifiere, va fi foarte dificil sa nu va aruncati asupra mancarurilor nesanatoase sau dulciurilor – insa acest lucru ar putea sa afecteze negativ demersul sanatatii voastre. Cei dragi sunt intelegatori cu nevoile voastre, insa doar pana intr-un anumit punct! Incercati sa nu profitati de bunatatea celor din jur si sa fiti recunoscatori atunci cand vi se ofera ajutorul. Astazi s-ar putea sa suferiti de dureri de picioare., dar si de sensibilitate digestiva.



Varsator

Aveti nevoie de o vacanta in curand, lucru ce ar putea fi confirmat si de colegii de la locul de munca, avand in vedere ca nu prea sunteti in apele voastre in ultima vreme. Incercati sa va puneti in plan o perioada de relaxare impreuna cu cei dragi, deoarece altfel veti fi tentati sa amanati acest lucru pana cand veti fi complet coplesiti de responsabilitatile voastre. Ar trebui sa petreceti mai mult timp cu cei dragi dimineata si mai putin timp pe telefon, pe retelele de socializare. Astfel, veti reusi sa incepeti ziua cu o nota pozitiva. S-ar putea sa se iveasca ocazia pentru a invata ceva nou in afara timpului petrecut la locul de munca.



Pesti

Desi nu v-ati fi gandit sa faceti aceasta legatura, un sport usor sau miscarea zilnica ar putea sa va ajute cu durerile de spate sau picioare; incercati sa evitati, pe cat posibil, un stil de viata sedentar. Aveti tendinta sa va faceti foarte multe griji pentru situatia materiala. Va trebui sa va detasati putin de situatie daca doriti sa evitati perioade pline de anxietate. Incercati sa va setati un buget realist si veti observa cum lucrurile nu par la fel de stresante; un management bine pus la punct poate fi extrem de folositor. Cei dragi isi vor arata interesul fata de realizarile voastre, insa nu ar trebui sa va asteptati ca acestia sa organizeze un eveniment doar pentru voi!