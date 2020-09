Peste 35 mii de copii au mers anul acesta în clasa I

Instituțiile de învățământ din țară au dat astăzi start noului an de învățământ. Peste 35 mii de micuți au mers în clasa I, arată datelor estimative ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, informează MOLDPRES.



Prima zi de școală, care de obicei începea cu careuri festive, în anul curent a demarat altfel, din cauza pandemiei de COVID-19. Copiii au fost așteptați de dimineață direct la ore.



Potrivit datelor Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, în 75 la sută dintre instituțiile de învățământ, elevii vor fi prezenți fizic la lecții, iar în celelalte școli învățământul tradițional va fi combinat cu cel online.



Mesaje de felicitare pentru elevi și profesori au transmis și întreaga conducere a țării, dar și ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov. “Cu emoție și dor vă urez Bine ați revenit în școală! Emoție, pentru că bucuria revederii în acest an este una aparte, marcată de dificultatea momentului pe care-l traversăm și care ne-a ținut fizic - atâta timp - departe unii de ceilalți. Dor, pentru că nostalgia anilor de școală se strecoară an de an, de 1 septembrie, în sufletul adulților de astăzi, transpunându-i - imaginar - în elevii care au fost ieri. Fiți spiritul liber care să genereze schimbarea”, se spune în mesaj.



Și șeful statului a specificat în mesajul său că, în prezent, “fiecare membru al societății noastre care are copil de școală a înțeles, într-o măsură mai mare decât până la pandemie, rolul și importanța profesiei de pedagog”.



“Nici o tehnologie avansată, nici un gadget ultramodern nu va putea înlocui profesorii, care, de astăzi, completează rândurile celor din „linia întâi”. Cert rămâne faptul că, indiferent de condiții, școala trebuie să progreseze și să-și realizeze misiunea nobilă și extrem de responsabilă ce-i revine dintotdeauna”, a opinat Igor Dodon.



Potrivit deciziei Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, copiii care au revenit la ore vor respecta anumite restricții. Astfel, spațiile din incinta școlilor și universităților vor fi marcate cu benzi pentru a delimita distanța între persoane de cel puțin 1,5 metri.



Purtarea măştilor de protecţie în cadrul instituţiei de învăţământ este obligatorie pentru personalul instituţiei de învăţământ. De asemenea, părinţii ai căror copii vor merge la ore trebuie să semneze o declaraţie pe propria răspundere că ei nu au simptome de boală când merg la şcoală.



În Chişinău, unele rute de autobuze şi troleibuze vor avea trasee speciale pentru elevi. Studenţii vor merge la cursuri abia peste două săptămâni, iar până atunci vor învăţa online.



Potrivit datelor MECC, în țară activează 1220 de şcoli, dintre acestea 103 sunt școli primare, 762 gimnazii și 348 licee. În acestea învață peste 330 mii de elevi.