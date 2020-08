7 simptome care anunță o răceală și cum să le neutralizezi

Nu trebuie neapărat să fie frig afară pentru ca răceala să-și facă apariția. Dacă ești atentă la tipul de simptome care se manifestă subtil ai putea preveni o răceală înainte să ai nasul înfundat sau să începi să strănuți tot timpul.



Corpul tău îți va transmite de fiecare dată semnale distincte când este amenințat de o infecție virală. Setul de simptome care anunță o răceală trebuie să-ți indice că este nevoie de măsuri rapide pentru a preveni necesitatea zilelor de repaus sau luarea medicamentelor.



Iată cum îți dai seama că ai putea răci și ce trebuie să faci:



1. Dormi în plus dacă te simți obosită

De obicei suntem obișnuiți să realizăm activitățile cotidiene chiar dacă resimțim un ușor disconfort, dar ar putea fi o greșeală dacă se apropie o răceală. Ai avut și tu zile în care te simți foarte obosită și ai senzația că nu mai poți face nimic? Ar putea fi un semnal că ai imunitatea slăbită, așa că dormi 1-2 ore în plus pentru a-ți reveni. În cadrul unui studiu realizat de cercetătorii de la Carnegie Mellon s-a constatat că persoanele care dorm mai puțin de 7 ore pe noapte au un risc de răceli de 3 ori mai mare față de cele care se odihnesc suficient.



2. Bea mai multe lichide dacă ai nasul ușor înfundat

În momentul în care realizezi că nu poți respira ușor pe nas trebuie să bei lichide în plus pentru că hidratarea suplimentară va proteja căile respiratorii împotriva atacului virușilor. „De regulă primele simptome ale infecțiilor respiratorii sunt localizate la nivelul nasului.

Dacă începi imediat să bei mai multă apă vei favoriza eliminarea mai rapidă a mucusului”, spune dr. Evangeline Lausier din Durham, Carolina de Nord.



3. Redu nivelul de stres

Indiferent dacă este vorba despre un proiect important de la serviciu sau de responsabilitățile solicitante din viața de familie contează foarte mult să previi stresul cronic. Există o legătură directă între un nivel ridicat al stresului și îmbolnăviri. Potrivit specialiștilor, riscul de răceli nu crește din cauza cantității ridicate de cortizol, ci pentru că organismul se obișnuiește cu acest nivel și nu mai folosește acest hormon pentru a lupta împotriva virușilor. Rezervă-ți intervale de relaxare și zâmbește mai des pentru a-ți fortifica organismul.



4. Fă gargară cu apă și sare dacă te ustură gâtul

Poate pare ilogic, dar șă știi că această rețetă reduce rapid inflamațiile. „Dacă faci gargară cu apă și sare vei îndepărta umflarea și vei stopa colectarea mucusului, prevenind în mod eficient tusea”, spune dr.

Lausier. Această recomandare este susținută și de rezultatele obținute în cadrul studiilor efectuate în Japonia, unde s-a constatat că persoanele care fac gargară cu apă și sare au un risc de a răci cu 40% mai redus. Amestecă ¼ linguriță de sare cu un pahar de apă și aplică acest remediu util.



5. Fă un duș fierbinte pentru a decongestiona căile respiratorii

Dacă simți nevoia să ștergi nasul tot mai des un duș fierbinte poate face minuni. Temperatura ridicată a apei și vaporii din jurul tău vor dizolva mucusul acumulat, prevenind și umflăturile sau inflamațiile. Și un umidificator te poate ajuta să te simți mai bine.



6. Mănâncă supă de pui dacă ai o senzație de presiune în zona tâmplelor

Durerile de cap apar frecvent înainte ca răceala să se manifeste. Senzația de presiune sau lăcrimatul ochilor sunt semne clare că ai de-a face cu un virus.

„Supa de pui este ideală pentru a menține un nivel optim de hidratare, iar ceea ce pui în ea poate spori efectul curativ. Ceapa și usturoiul vor reduce cantitatea de mucus, iar ghimbirul previne tusea și durerile în gât”, spune dr. Lausier.



7. Fă exerciții de intensitate redusă pentru congestia de la nivelul pieptului

Deși corpul tău are nevoie de odihnă, exercițiile fizice ușoare fac parte din strategia de stimulare a sistemului imunitar. Dacă ai o senzație de presiune la nivelul pieptului este indicat să mergi mai mult sau să realizezi diferite activități în casă pentru a diminua disconfortul.