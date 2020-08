Un moldovean, deţinătorul celei mai mari colecţii de potcoave din lume

Ţara noastră ar putea intra în Cartea Recordurilor Guinness. De Ziua Naţională, renumitul colecţionar Petru Costin a prezentat pe platoul Ministerului Apărării, cea mai mare colecţie de potcoave din lume - 12 mii de astfel de obiecte. Evenimentul inedit a avut loc în prezenţa reprezentanţilor Consiliului Suprem de Securitate, conducerii Marelui Stat Major şi experţilor independenţi, care vor trimite imaginile specialiştilor de la Cartea Recordurilor, relatează Mesager.



Omul-muzeu, aşa cum mai este numit colonelul Petru Costin, a devenit celebru prin ineditele sale colecţii de uniforme militare, drapele, monede, icoane şi chiar avioane. Prin această colecţie impresionantă de potcoave de cai -12 mii la număr, Petru Costin intenţionează să-şi bată propriul record, intrat deja în Guinness Book, care a fost de trei mii de potcoave. Aproape fiecare dintre aceste obiecte are o poveste aparte.



„Mă duceam în Sicilia la o expoziţie de icoane. Prin munţii din România am observat o potcoavă în drum. Acolo nu aveam voie să mă parchez cu automobilul, am mers patru kilometri undeva, m-am parcat, m-am dus pe jos înapoi, am luat potcoava, m-am întors la maşină. Să faci o aşa colecţie, trebuie să ştii toţi caii din ţară”, spune Petru Costin, colecţionar.



Pentru prezentarea şi evaluarea numărului corect al potcoavelor au fost desenate 120 de pătrate. În fiecare pătrat au fost aranjate câte o sută de potcoave. O comisie din patru experţi au verificat ca toate condiţiile stabilite de Cartea Recordurilor să fie respectate.



„În cazul de faţă ele sunt respectate, deoarece sunt public expuse. Am constatat că acest record are drept la viaţă”, spune Mihai Cotorobai, expert observator.



„Este un om inedit cu care Republica Moldova se poate mândri. Are cele mai multe colecţii pe care şi le poate permite o persoană. El petrece un lucru educativ patriotic cu tineretul, el are cele mai multe drapele din toate timpurile Moldovei. Astăzi am avut onoarea să-l decorez cu medalia „Uniunii Ofiţerilor - medalia Ştefan cel Mare” pentru acel suport educativ”, a declarat consilierul prezidenţia, Victor Gaiciuc.



Totodată, colecţionarul Petru Costin a expus şi harta Republicii Moldova făcută din monede. Este cea mai mare hartă a ţării noastre, care a fost deja înscrisă în Cartea Recordurilor.



„Este executată din 164 de mii 200 de monede. Monede din aproximativ 80 de ţări din secolul IX până în secolul 21. A fost executată în 2011 pe 21 mai de către Liceul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, la care au muncit o sută de copii”, mai spune Petru Costin.



Colecţia de potcoave cântăreşte patru tone şi este cea mai mare din lume. Obiectele datează din secolul al 14-lea şi până în prezent.