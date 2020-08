7 produse de frumusețe care te fac să arăți cu 10 ani mai tânără

Există câteva produse surprinzator de simple care te ajută să arăți mai tânără în câteva minute sau în câteva luni. Iată în ce merită să investești.



Ce nemultumiri ai cu privire la aspectul pielii tale? Oricand poti face schimbari benefice care sa-ti ofere mai multa incredere de sine, oricand poti adauga in rutina un produs care sa revolutioneze felul in care te privesti ca femeie.



Nu cred in creme miraculoase, care elimina orice problema peste noapte, insa cred in produse eficient formulate, care iti pun in valoare trasaturile si te ajuta sa te simti bine cu tine. Asta am aflat si de la Melissa Meyers, un influencer de beauty si moda din Los Angeles care, desi a implinit 54 de ani, arata lejer de 44.



Mi-a facut placere sa-i aflu secretele si ne-am pus de acord in multe privinte.



Iata ce fel de produse de frumusete foloseste ea ca sa arate cu 10 ani mai tanara:



1. O crema hidratanta bine formulata

Melissa crede ca o piele tanara se datoreaza in primul rand folosirii cu regularitatea a unei creme hidratante ce contine ingrediente calmante si hranitoare, antioxidanti, ceramide si uleiuri pretioase. Acestea revitalizeaza tenul obosit, il ajuta sa devina luminos si ferm, cu un aspect mai tanar, mai sanatos.



2. O crema de ochi cu efect de iluminare

Felul in care arata pielea de sub ochi cantareste mult in aspectul general al chipului tau. Daca e fragila, terna, intunecata, neuniforma, fara fermitate si brazdata de riduri adanci vei parea cu siguranta mai in varsta decat esti de fapt. Foarte putine femei ingrijesc cum trebuie zona de sub ochi si arcada, crede Melissa. Chiar daca nu ai o crema dedicata si folosesti crema ta hidratanta obisnuita, dedica timp pentru a masa corespunzator zona conturului ochilor.

Aplica 3 puncte mici de crema sub ochi si trei in zona arcadei si apoi maseaza delicat cu degetelul inelar in sensul acelor de ceasornic. Nu uita ca si pleoapele au nevoie de ingrijire anti-aging, altfel se vor rida si isi vor pierde fermitatea. De aceea, iti recomand o crema fara parfum pentru zona ochilor.



3. Un serum cu acid hialuronic

Nu trebuie sa fie o formula foarte complicata sau foarte scumpa. Un serum decent cu acid hialuronic va ajuta pielea sa atraga mai multa apa in profunzimi si sa arate astfel mai „plina”, mai ferma si mai tanara. In plus, acidul hialuronic previne deshidratarea, dusmanul numarul 1 al pielii cu aspect tern, obosit si cu linii pronuntate.



4. Un exfoliant cu enzime

O piele eficient exfoliata este eliberata de celulele moarte, „respira” mai bine, este mai uniforma, mai ferma si mai luminoasa. Pe bune, un exfoliant bine formulat chiar te poate ajuta sa arati cu 10 ani mai tanara, mai ales daca nu ai folosit acest gen de produs pana acum. Preferatul meu este cel cu enzime din plante, pentru ca e suficient de bland incat sa fie folosit si de persoanele cu ten sensibil si pentru ca ofera rezultate imediate. Instant, pielea ta devina mai luminoasa si mai catifelata, iar machiajul se aplica de 10 ori mai bine.



5. Un concealer hidratant

Melissa pariaza pe un concealer cu acoperire buna care are si o baza hidratanta. Acesta te poate ajuta sa acoperi cearcanele si alte imperfectiuni fara sa accentueze uscaciunea sau sa se stranga in liniile fine. Il poti aplica in zona ochilor si in centrul fetei, pentru a-ti „ridica” trasaturile.



6. O crema de contouring

Pudrele de conturare pot fi prea dure, mai ales pentru zi. Insa un produs cremos de acest gen chiar te poate ajuta sa-ti evidentiezi trasaturile, sa-ti ridici pometii si sa arati mai tanara. Foloseste o cantitate mica pe linia pometilor, in lateralele fruntii si pe linia maxilarului. Poti adauga un strop si sub barbie, mai ales daca ai barbie dubla. Nu uita sa uniformizezi complet, cu degetele sau cu un buretel de machiaj.



7. Un iluminator cremos sau lichid

Un iluminator cu aspect natural te va face sa arati ca si cum bei multa apa si ai o piele fericita si sanatoasa. Din nou, iluminatoarele cremoase intineresc mai mult decat cele pudrate, pentru ca nu accentueaza textura pielii sau porii dilatati. Arata natural, chiar si in lumina zilei. Pentru un efect de glass skin poti sa aplici chiar si un gloss de buze transparent, daca nu e lipicios. Dar daca iti doresti un produs dedicat, ti-l recomand pe acesta: