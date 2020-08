Munca suplimentară prestată de cadrele didactice va fi remunerată

Indiferent de forma de organizare a procesului educațional, în noul an de studii profesorilor li se va achita salariul integral, iar munca suplimentară prestată de cadrele didactice în dependență de modelul selectat de instituție va fi remunerată. Declarația a fost făcută de către ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, în cadrul unei ședințe de lucru cu activul sindical al Federației Sindicale a Educației și Științei și liderii sindicali din raioanele țării, informează MOLDPRES.



„Ministerul Educației, Culturii și Cercetării întreprinde toate măsurile necesare, astfel încât angajații din sistemul educațional să-și desfășoare activitatea în noul an de studii în siguranță", a afirmat oficialul.



Principalele subiecte abordate în cadrul discuțiilor au fost: remunerarea muncii suplimentare prestată de către cadrele didactice, angajații din instituții în anul de studii 2020 – 2021; necesitatea relansării dialogului social în cadrul comisiei bipartite privind proiectul Convenției Colective pentru anii 2021-2026; motivarea tinerilor specialiști de a rămâne în sistem; creșterea prestigiului profesiei de pedagog; elaborarea şi aprobarea unor noi modele de activitate pentru instituțiile de învățământ extrașcolar, de arte şi sport, în contextul situației epidemiologice etc.



În context, participanții la discuții au menționat despre necesitatea creării unui grup de lucru pentru elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, care ar reglementa explicit procedura de retribuire a muncii, a timpului de staționare în perioada pandemiei, reieșind din principiul păstrării salariului integral pentru angajații din sistem ca formă de protecție socială a acestora.



Alte aspecte abordate în cadrul discuțiilor au vizat necesitatea modificării clasei de salarizare pentru cadrele didactice cu studii superioare; asigurarea organizării eficiente a procesului educațional în anul de studii 2020-2021 ș.a.