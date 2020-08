Fumatul, asociat cu cresterea in greutate

Fumatorii au un risc mai mare de a se ingrasa fata de nefumatori, desi era crezut contrariul, avand in vedere ca fumatul reduce apetitul, scrie NetDoctor.



Studiul condus de Universitatea din Navarra, Spania, a analizat stilul de viata a 7.565 de persoane. Cercetatorii au observat ca persoanele care nu au fumat niciodata au reusit sa nu ia in greutate timp de o perioada de 50 de luni. Fumatorii care au renuntat la acest obicei au inregistrat o crestere in greutate, insa cei care au luat cel mai mult in greutate in aceasta perioada au fost cei care au continuat sa fumeze.



Cercetarea a mai aratat ca motivul principal pentru care fumatorii nu renunta la acest viciu este frica de a lua in greutate.