Andrei Năstase spune că Maia Sandu i-ar fi întins o capcană

„Platforma Demnitate și Adevăr are unică experiență de colectare a celor peste 405 mii de semnături pentru Referendumul Constituțional de modificare a constituției în sensul alegerii și demiterii șefului statului de către întreg poporul. Anume așa ne-am obținut dreptul nostru fundamental, constituțional. Avem experiența colectării de semnături în alte exerciții electorale, prin urmare avem certitudinea că vom reuși. Important e ca în permanență să respectăm toate recomandările impuse de specialiști, inclusiv pe parcursul adunării semnăturilor, pentru a ne proteja de virusul ucigaș și a nu admite răspândirea lui în cadrul exercițiului electoral indicat.

ÎNDEMNUL MEU VIZEAZĂ RESPONSABILITATEA ȘI PRUDENȚA. Dar lucrurile importante nu se termină aici. Împreună cu colegii mei din Platforma DA am depus eforturi consistente în ce privește identificarea unui candidat comun și apartinic, care să ne unească pe toți, inclusiv partidele noastre, în jurul unor valori de civilizație europeană. Țin să reiterez că ideea unui candidat comun am lansat-o chiar eu și la alegerile prezidențiale precedente, pierdute, din păcate, de candidatul desemnat doar în baza sondajelor care de care mai prelucrate în laboratoarele propagandei și a intereselor străine. Se întâmpla în martie 2016, și propunerea nu se reduce doar la alegerile prezidențiale de etapă. Încă de atunci am propus să avem un front comun, o echipă comună, un staff comun ca să oferim oamenilor o alternativă politică unită, sănătoasă, de lungă durată, așa cum au cerut oamenii în stradă”, a spus Năstase, într-o conferință de presă.

Andrei Năstase a menționat că „au optat atunci pentru un tandem pe termen lung dintre Platforma Demnitate și Adevăr și PAS, dar și cu alte partide, cu societatea civilă ca să vină cu un candidat comun pentru alegerile prezidențiale, să aleagă cea mai bună candidatură pentru un viitor Prim-ministru, să vină cu o listă comună de oameni profesioniști și integri pentru alegerile parlamentare și să identifice cei mai buni oameni pentru cabinetul de miniștri”.

„Ca mai apoi să continuăm la fel de uniți în campaniile următoare, locale și prezidențiale. Selectarea unui candidat comun trebuia făcută și atunci, dar și acum prin organizarea de conferințe teritoriale comune cu ieșirea în fața oamenilor a potențialilor candidați, organizarea unui congres comun al partidelor – parte a angajamentului de participare la alegeri cu un candidat comun care ar încununa munca oamenilor buni, cinstiți și curajoși.

Departajarea doar prin sondaje dubioase nu este decât o capcană pentru candidați, având de câștigat doar guvernarea de factură geopolitică și nu oamenii poporului nostru, așa cum s-a întâmplat în 2016. Anume prin asemenea metode asumate, responsabile și complet transparente noi, Platforma DA ne-am manifestat respectul față de cetățenii care trebuie să știe pentru cine își vor da votul, să cunoască programele candidaților, să le aprecieze prestația. Instituția președinției trebuie pusă în slujba întregii societăți.

Şanse de victorie au cei care sunt ataşaţi cu adevărat valorilor statului de drept, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, care au o poziţie intransigentă, demonstrată în timp, faţă de regimul oligarhic şi luptă pentru oameni, este aproape de aceștia, îi ascultă, îi înțelege și îi sprijină necondiționat și nu în ultimul rând sunt oameni de onoare și își țin întotdeauna cuvântul dat. Principalele arme în această luptă sunt adevărul şi demnitatea, iar principalele calităţi ale unui preşedinte ales de popor trebuie să fie integritatea, profesionalismul și curajul. De caractere avem nevoie. Am toată convingerea că, susținut de oamenii cu demnitate, raționali, înțelepți și dornici de schimbarea în bine a Moldovei voi câștiga împotriva lui Igor Dodon, cu atât mai mult cu cât mă voi baza pe încrederea și voința liber exprimată a tuturor cetățenilor, indiferent de culoarea politică, confesiune, apartenență etnică.

E timpul să abandonăm duplicitatea geopolitice de care beneficiază unii politicieni în mod nemeritat. Așa cum afirmam mai sus, am depus toate eforturile pentru a desemna un candidat unic și apartinic, chiar și atunci când angajamentul partenerilor încă era în vigoare. Dar din păcate, ideea sigur câștigătoare a candidatului unic apartinic promovată de Platforma DA a fost respinsă”, a punctat Năstase.