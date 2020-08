Timpul petrecut in fata televizorului dauneaza inimii

Fiecare ora petrecuta in fata televizorului creste riscul de deces provocat de o boala de inima cu pana la 7%, scrie DailyMail.



Studiul condus de MRC Epidemiology Unit a analizat starea de sanatate a 13.197 de persoane, barbati si femei, din orasul american Norfolk. Timp de 10 ani, cat a durat studiul, 373 de persoane au murit din cauza unei boli de inima. Cercetatorii au observat ca timpul petrecut in fata televizorului a jucat un rol important in dezvoltarea bolii, 8% dintre decese putand fi evitate daca timpul de urmarit programe tv ar fi fost redus.



"Corpul nostru nu a fost creat pentru a sta in pozitia de asezat pentru perioade lungi si trebuie sa devenim constienti de acest fapt," declara dr. Katrien Wijndaele, din echipa de cercetatori.