Care este secretul tineretii fara batranete?

Procesul de imbatranire incepe la varsta de 20-30 de ani, insa majoritatea oamenilor ii observa efectele dupa varsta de 40 de ani. Organismul uman este format din milioane de celule, cu o durata individuala de viata de 2 ani sau chiar mai putin. Principala cauza a imbatranirii este degenerarea celulelor.



"Atunci cand vorbim despre ingrijirea corpului si despre lupta cu efectele imbatranirii, trebuie sa avem in vedere ca, dupa cum reiese din importante studii stiintifice, exista doua tipuri de imbatranire: imbatranirea cronologica si imbatranirea legata de factorii de mediu.



Primul tip de imbatranire este influentat in mod special de ereditate, iar al doilea de stilul de viata", sustine Jacquie Carter, trainer international si director de marketing in domeniul Ingrijirii Personale in cadrul Herbalife Ltd.



Pentru a intarzia si a contracara intr-o oarecare masura efectele imbatranirii, expertii in domeniu recomanda imbunatatirea starii generale de sanatate printr-o serie de masuri: adoptare unei nutritii sanatoase si echilibrate si a unui stil de viata sanatos; fortificarea sistemului cardiovascular; activarea tineretii pielii; incetinirea efectelor imbatranirii articulatiilor; mentinerea sanatatii ochilor.



Indiferent de varsta, putem sa aratam mai sanatosi si mai tineri adoptand o nutritie interna si externa echilibrata.

Prin ameliorarea regimului alimentar, a aspectului fizic si a starii de spirit, ne putem ajuta corpul sa arate si sa se simta tanar mai mult timp. Sanatatea incepe din interior, oferind celulelor din organism proportia ideala de vitamine, minerale si nutrienti, si continua in exterior.