Teatrele din R. Moldova se pregătesc de noua stagiune

Teatrele din R. Moldova sunt în toi de pregătire pentru noua stagiune, 2020-2021, iar repetițiile au început deja în majoritatea instituțiilor teatral-concertistice, informează MOLDPRES.



Totodată, două teatre din țară prezintă deja spectacole în aer liber. Este vorba de Teatrul ”Geneza Art”, de la 1 august, și Teatrul ”De pe strada Trandafiilor”(„S ulițî Roz”), de la 8 august.



Teatrul Național ”Satiricus I.L. Caragiale” își va deschide cea de-a XXX-a stagiune pe 28 august, în aer liber, cu spectacolul ”Doctor de femei” de Georges Feydeau. Solicitat de MOLDPRES, directorul instituției, Alexandru Grecu a menționat că deja au început repetițiile și sunt restabilite toate spectacolele. ”Acum construim scena, instalăm luminile. Vom juca mai mult comedie. Din păcate, depindem de factorii climaterici. Dacă va ploua, spectatorii vor fi nevoiți să întoarcă biletele. Este o mare problemă. Timpul de afară ne dictează condițiile”, a precizat Alexandru Grecu.



La rândul său, directorul adjunct al Teatrului Național ”Mihai Eminescu”, Ghenadie Gâlcă, a spus că pe 31 august este preconizat la Butuceni spectacolul ”Dosarele Siberiei” de regizorul Petru Hadârcă, după memoriile Ecaterinei Chele, deportată în 1941, Margaretei Cemârtan-Spânu, deportată în 1949, și ale lui Ion Moraru, condamnat politic în 1950 la 10 ani de GULAG.



”Încă nu știm dacă vom prezenta spectacolul, fiindcă ne dorim să avem un număr mai mare de 50 de spectatori. ”Dosarele Siberiei” este un spectacol complicat și necesită o anumită concentrare financiară și de forțe. E prea defectuos să-l jucăm o singură dată pentru 50 de spectatori. Concomitent, așteptăm să ni se permită să jucăm în sală cu un număr restrâns de spectatori. Spectacolele necesită o anumită atmosferă, care în aer liber nu poți s-o ai din varii motive, începând cu lumina și bruiajul de afară și cu alte dificultăți. Avem o sală de peste 400 de locuri și e mult mai ușor să joci spectacolele în spațiu închis, cu respectarea distanței sociale. În Marea Britanie și Franța deja se permit spectacole în spații închise. De ce n-am face și noi acest lucru, odată ce se redeschid și școlile? Actorii noștri așteaptă cu nerăbdare să iasă în scenă”, a subliniat Ghenadie Gâlcă.



Teatrul Național ”Eugene Ionesco”, Teatrul Dramatic Rus de Stat ”A.P. Cehov” și Teatrul „Luceafărul” își vor deschide stagiunile în luna septembrie.



Solicitat de agenție, directorul Teatrului ”Geneza Art”, Alexandru Burlaca a afirmat, că, deocamdată, sunt jucate în aer liber, sâmbăta și duminica, iar uneori joia și vinerea, patru spectacole: ”TOC”, de dramaturgul, actorul și omul de televiziune francez Laurent Baffie, ”Cutia neagră”, după un scenariu de film semnat de autorii italieni Philippe Bologna și Paolo Costella, ”Labirint” de dramaturgul american Rajiv Joseph și ”De vorbă cu Emma”, după texte de Vitali Cipileaga cu accente din piesa „Pescărușul” de A. P. Cehov, toate în regia Danielei Burlaca.



”Noi lucrăm în aer liber, pe terasa Casei Naționalităților, care se află în spatele acesteia. Am făcut o scenă improvizată. Lucrăm cu maximum 50 de spectatori cu respectarea măsurilor de protecție și a distanței sociale. Toate biletele sunt vândute. Avem foarte multe solicitări. Jucăm în aer mai mult comedie. Spectacolele sunt adaptate pentru condițiile de joc în aer liber în scenă. Sunt modificate, astfel încât să corespundă anturajului și să aibă priză la spectatori. Actorii joacă cu mare discernământ, fiindcă n-au lucrat timp de cinci luni de zile. Suntem o companie privată, care dacă nu produce, nu are profit. Teatrul a primit acreditarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetări, anunțăm organele de resort, inclusiv cele de ordine publică, despre faptul când și cum are loc spectacolul respectiv. Facem triajul pentru actori și spectatori, le măsurăm temperatura. Sâmbătă vom juca ”Cutia neagră”, iar duminică – spectacolul ”De vorbă cu Emma”, a mai spus Alexandru Burlaca.



La rândul său, directorul interimar al Teatrului „S ulițî Roz”, Alexandru Petrov, a declarat că spectacolele se joacă în aer liber, pe o scenă arendată. ”Jucăm spectacole pentru copii și maturi, în fiecare sâmbătă și duminică. Cheltuielile sunt mari, numărul de spectatorii fiind restrâns. Ne dorim să jucăm în spațiu închis, cu respectarea distanței sociale”, a accentuat Alexandru Petrov.



Începând cu 1 august, instituțiile teatral-concertistice și-au reluat repetițiile, activitățile de pregătire a artiștilor și organizarea evenimentelor/acțiunilor culturale în aer liber cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane. Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, reluarea activității instituțiilor teatral-concertistice este realizată în mai multe etape succesive, începând cu personalul a cărui activitate este necesară pentru pregătirea spațiilor, a celor care au un rol esențial în desfășurarea activității și a celor care nu îşi pot desfășura activitățile curente de la distanță.



În timpul repetițiilor, se vor evita scenele cu contact apropiat (distanță mai mică de 1 m). Machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea regulilor generale: menținerea distanței fizice, limitarea contactului apropiat, igienizarea mâinilor şi dezinfecția suprafețelor înainte și după şedința de machiaj/coafor. Angajații cu vârstă înaintată, care necesită protecție sporită, precum și cei care au copii cu vârstă mică, vor putea beneficia de condiții speciale de muncă, inclusiv prestarea serviciilor de la distanță.



Totodată, evenimentele/acțiunile culturale care urmează a fi desfășurate în aer liber de către instituțiile teatral-concertistice vor trebui acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Organizatorii vor amenaja spațiul astfel încât să se permită menținerea distanței fizice de 1 m între persoane, se va realiza măsurarea temperaturii, precum și efectuarea triajului observațional la intrarea în zona delimitată a evenimentului.