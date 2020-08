Mușețel și miere: 8 beneficii pentru sănătate

Ce se întâmplă când combini aceste două ingrediente utile pentru frumusețe și sănătate? Află cum poți folosi amestecul de mușețel și miere pentru a avea un tonus excelent în orice situație.



Fiecare poate trata separat o serie de afecțiuni, dar împreună vor crea baza pentru un organism puternic și un ten luminos, fără imperfecțiuni. Înainte de a cumpăra produse mult mai scumpe încearcă și tu să combini mușețel și miere pentru a rezolva diferitele probleme de sănătate sau pentru a reuși să te relaxezi în zilele foarte aglomerate. Amestecul are un efect antiiritant, antimicrobian, antispasmodic, antioxidant și antiinflamator. Mierea conține glucoză și fructoză, surse importante de energie, iar ceaiul de mușețel furnizează organismului bisabolol și flavonoide.



Iată ce avantaje vei avea dacă adaugi frecvent miere la ceaiul de mușețel:



1. Vindecarea mai rapidă a rănilor

Datorită proprietăților antiseptice ale mierii și mușețelului bacteriile și germenii vor fi eliminați, iar rănile și arsurile se vor vindeca mai repede. Riscul de infecții va fi mai scăzut.

Acest amestec poate fi aplicat la suprafața pielii, pe zonele afectate sau poate fi consumat pentru vindecarea leziunilor interne.



2. Calmarea tusei și reducerea severității simptomelor gripei

În cadrul studiilor realizate de cercetătorii de la Universitatea Penn s-a constatat că mierea reduce tusea din timpul nopții, iar dacă adaugi și ceaiul de mușețel crește ritmul de eliminare a bacteriilor care provoacă gripa. Componentele din miere și ceaiul de mușețel reduc numărul de zile de repaus în cazul unui episod de răceală sau gripă și îți redau energia de care ai nevoie pentru a-ți relua activitățile cotidiene.



3. Mierea şi muşeţelul, beneficii: Reducerea disconfortului gastrointestinal

Proprietățile antispasmodice ale acestui amestec reduc crampele abdominale și durerile de spate, eliminând bacteriile cu efect nociv din tractul intestinal. În acest mod pot fi ameliorate durerile cauzate de ulcerul peptic, iritațiile de la nivelul stomacului și se poate preveni agravarea sindromului de colon iritabil.



4. Neutralizarea insomniei

Mierea stimulează producția de serotonină, iar mușețelul are un efect sedativ, de calmare, împreună favorizând somnul liniștit și odihnitor. Nu vei mai avea probleme cu adormitul foarte greu și nici nu te vei trezi foarte des în timpul nopții.



5. Reglarea nivelului glicemiei

Mierea stimulează prelucrarea eficientă a zahărului, iar esculatina, o componentă din ceaiul de mușețel, previne fluctuațiile glicemiei. În acest mod vei avea energie toată ziua, evitând momentele de epuizare cauzate de depășirea nivelului normal de zahăr din sânge.



6. Mierea şi muşeţelul, beneficii: Reducerea acneei și eliminarea cicatricilor

Combinația dintre miere și mușețel elimină și bacteriile de la suprafața pielii, reducând frecvența apariției leziunilor și favorizând vindecarea celor existente. Este un mix antiinflamator și antiiritant care stopează înroșirea pielii, umflarea și senzația de arsură.

Echilibrează pH-ul pieli și aduce producția de sebum la nivelul normal, prevenind luciul inestetic. În acest mod se reduce riscul astupării porilor și al apariției de noi coșuri. Bisabololul, azulena și flavonoidele din ceaiul de mușețel elimină cicatricile și creează o nuanță luminoasă și uniformă a tenului.



7. Reducerea mătreții și hidratarea părului

Amestecul de mușețel și miere poate fi aplicat și la nivelul scalpului pentru a elimina senzația de mâncărime constantă și mătreața care se observă pe haine. De asemenea, acest mix va hidrata părul, eliminând reziduurile și celulele moarte. Vei vedea cum părul va crește mai repede și devine din ce în ce mai rezistent, fără vârfuri despicate.



8. Mierea şi muşeţelul, beneficii: Tratarea arsurilor solare

Mierea are proprietăți hidratante și antiseptice, fiind ideală pentru refacerea pielii după arsurile solare. Ceaiul de mușețel acționează în paralel ca un antibiotic, iar cele două ingrediente creează un strat de protecție la suprafața pielii, favorizând vindecarea și refacerea pielii în timp mai scurt.

Nu vei mai avea probleme nici din cauza cojirii pielii deoarece vindecarea va avea loc într-un ritm accelerat.