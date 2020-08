Divinuri din R. Moldova au fost premiate la un concurs internaţional de specialitate

Companii producătoare de divin din Moldova au participat în premieră la „International Wine & Spirit Competition” (IWSC), concurs dedicat produselor alcoolice spirtoase, desfășurat la Londra (Marea Britanie). Cele patru companii vinicole din țară: „Vinăria-Bardar” SA, „KVINT”, „Chateau Vartely” și „Calarași Divin” au obținut zece medalii, transmite MOLDPRES.



Produsele fabricate după o tehnologie specială de distilare a vinului, maturate a distilatului de vin în butoaie de stejar, au fost apreciate cu şase medalii de argint și patru de bronz. Producătorii moldoveni reuniți sub brandul vinicol de țară „Vinul Moldovei. O legendă vie” au participat la competiție cu zece mostre de divinuri, opt dintre care au fost susținute de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV).



Potrivit ONVV, prin participarea la acest concurs, Republica Moldova a reușit să se afirme și să ia un loc de frunte printre țările din regiunea Mării Negre, care au tradiții similare în producerea băuturilor spirtoase. Astfel, la IWSC au mai lut parte Armenia și Serbia, care s-au ales cu câte 5 medalii fiecare (dintre care 4 din bronz și una de argint), România cu 2 medalii (una de bronz și una de argint) și Georgia cu o medalie de bronz. Câte două medalii de aur pentru calitatea divinurilor au luat Spania și Franța, iar Africa de Sud și Grecia s-au învrednicit cu câte o medalie de aur.



„Divinul moldovenesc este un produs de calitate, apreciat de profesioniștii din domeniu și care are un mare potențial de afirmare pe piețele internaționale. Această băutură alcoolică, cu parcurs istoric aparte, este animată din dorința de a cuceri cel mai pretențios și prestigios segment de piață, reprezentat de consumatorii cu gusturi rafinate. Participarea Republicii Moldova și distincțiile obținute la „International Wine & Spirit Competition” sunt o recunoaștere a calității Divinului, cu caracter nobil și fin. Totodată, ONVV planifică și încurajează producătorii autohtoni de divinuri să participe și la alte competiții de profil”, a relevat Irina Bîstrițchi, director adjunct al Oficiului Național al Viei și Vinului.



„Calitatea divinului moldovenesc este strâns legată de condițiile climatice favorabile și de o microzonă cu relief unic pentru cultivarea soiurilor de struguri potrivite pentru obținerea celei mai selecte băuturi”, au explicat specialiştii ONVV.



În prezent, în Republica Moldova sunt 20 companii care produc divinuri. La nivel național, distilatele de vin sunt clasificate după criterii de vârstă şi calitate. Spre exemplu, din categoria VS fac parte divinurile cu o vechime minimă de 3 ani. Cele cu un grad de maturare minimală de 5 ani sunt atribuite categoriei VSOP. Divinurile cu o vechime de 7 ani şi mai mare sunt incluse în categoria XO, iar cele maturate timp de peste 20 de ani – în categoria XXO.



Produsele alcoolice tari au obținut denumirea oficială de „divin” în anul 1993. „Divin” nu este doar denumirea producției, dar și marcă comercială de stat. Asta după ce, anterior, șeful catedrei de vinificație din cadrul Universității Tehnice, profesorul Anatol Balanuța, a propus termenul de „distvin” (de la distilat de vin), iar cunoscutul savant moldovean Emil Rusu a perfecționat denumirea în „divin”.