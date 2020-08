4 simptome care pot indica afecțiuni ale ochilor

Fie că ai avut parte de o noapte albă sau simți mâncărimi la nivelul ochilor, nu ar trebui doar să-ți pui ochelarii de soare și să ignori acele simptome care pot indica afecțiuni ale ochilor.



Tratarea problemelor la ochi în mod corespunzător te poate ajuta să eviți complicațiile, mai ales dacă printre simptome sunt incluse și dureri, sensibilitate la lumină sau orice alte semne care persistă. Ar trebui să îți faci o programare la un oftalmolog, pentru a verifica ce simptome pot indica afecțiuni ale ochilor. Mai jos, ți-am oferit câteva interpretări orientative pentru simptomele care pot fi cauzate de afecțiuni ale ochilor.

Iată care sunt acestea!



1. Ochi roșii, senzația de mâncărime și secreții apoase

În acest caz, cel mai probabil este vorba de o alergie (conjunctivită alergică) - o reacție la polen, păr de animale sau altceva din mediul înconjurător. Îndepărtează-te de factorul declanșator, fie că este vorba de o pisică, un pod plin de praf sau un parc cu flori.

Apoi ia un antihistaminic oral pentru a opri reacția sistemului imunitar.



2. Ochi roșii, secreții cu o consistență groasă, mâncărimi

S-ar putea să ai conjunctivită - o inflamație de la o infecție a stratului exterior al ochiului. Doctorul poate testa acest virus, pentru a vedea dacă este viral sau bacterian. În cazul în care este viral, este foarte contagios. Un caz ușor de conjunctivită bacteriană poate trece singur, însă medicul poate să-ți prescrie picături cu antibiotice, pentru a grăbi vindecarea.



3. Un nodul dureros situat la marginea unui ochi sau sub pleoapă

Dacă este la marginea pleoapei, acea pustulă ar putea fi un ulcior. Ulcioarele sunt cauzate de un folicul infectat de gene și se pot umfla și produce puroi.

Folosește un prosop cald, pentru a încuraja drenajul, sau consultă un medic oftalmolog, care îți poate prescrie un unguent cu antibiotic. În cazul în care nodulul apare sub pleoapă, poate fi vorba despre șalazion, care rezultă din cauza înfundării unei glande de ulei sub pleoapă. Și în acest caz, compresele calde sunt prima acțiune care trebuie efectuată.



4. Ochi roșii și uscați

S-ar putea să ai ochii uscați. Această afecțiune nu îți umezește ochii suficient de mult pentru lacrimi. Lacrimile nu sunt suficient de apoase sau se evaporă prea repede, lucru ce se poate întâmpla atunci când glandele din pleoape care produc ulei sunt inflamate.

Această afecțiune poate apărea și de la faptul că te uiți la diferite ecrane, fără a clipi în mod regulat. De asemenea, poate fi vorba despre efectul secundar al unor medicamente sau ca rezultat al fluctuațiilor hormonale, precum și din cauza utilizării pe termen lung a lentilelor de contact. Stai departe de aerul condiționat, ia pauze de la calculator și umezește-ți ochii cu lacrimi artificiale. De asemenea, poți include mai mulți acizi grași omega-3 în dietă (peștele gras precum somonul) și pune un umidificator în camera ta. Nu ignora această afecțiune și fă-i o vizită doctorului tău, deoarece aceasta ar putea provoca cicatrici pe cornee și pierderea vederii.