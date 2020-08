Dacă inima ta bate cu putere, prea repede sau dacă simți că nu bate constant, aceste manifestări sunt cunoscute sub numele de palpitații. De ce ai palpitații la inimă?



Deși sună înspăimântător, de cele mai multe ori nu este nimic grav și foarte rar este nevoie de tratament. Cunoscând cauzele care determină inima să funcționeze incorect, vei știi că nu este nevoie să intri în panică și când este nevoie să suni pentru asistență medicală.



De ce ai palpitații la inimă? 13 cauze



Stresul și anxietatea

Emoțiile puternice pot declanșa eliberarea unor hormoni care contribuie la mărirea ritmului cardiac. Corpul tău se pregătește să facă față unei amenințări, chiar dacă nu te pândește niciun pericol. Atacurile de panică sunt de fapt manifestări puternice ale fricii care pot să dureze câteva minute.

Printre simptomele atacurilor de panică se numără pulsul accelerat, transpirația, fiori, dificutățile de respirație și durerile în piept. Un atac de panică poate fi confundat cu un atac cardiac. Dacă nu ești sigur de ceea ce ți se întâmplă, solicită imediat ajutor medical.



Exercițiile fizice

Sportul este foarte benefic. O alergare rapidă sau un circuit rapid de bicicletă vor face ca inima ta să bată mult mai repede. În felul acesta, inima pompează mai mult sânge pentru a pune în mișcare mușchii pe durata antrenamentului. Dacă inima ta bate prea puternic sau prea repede, cauza poate fi reprezentată de faptul că nu te-ai mai antrenat o perioadă mai îndelungată și ți-ai ieșit din formă.

Bătăile neregulate sau aritmia pot cauza palpitații atunci când te antrenezi.



Cofeina

Simți că inima îți bate mai repede sau mai tare după cafeaua de dimineață? Cofeina este stimul pentru creșterea ritmului cardiac, indiferent dacă sursa este cafeaua, un suc, o băutură energizantă, ceaiul, ciocolata sau orice altă sursă. Un studiu a arătat că atunci când este preluată din cafea, ceai sau ciocolată, cofeina nu provoacă palpitații în rândul oamenilor care nu suferă de boli cardiace. Dar experți nu au reusit să determine dacă în cazul persoanelor cu probleme cardiace, cofeina poate declanșa fluctuații cardiace.



Nicotina

Nicotina este un aditiv chimic din țigări și din alte produse pe bază de tutun care determină creșterea presiunii arteriale și a ritmului cardiac. Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru inima ta este să te lași de fumat, deși ritmul cardiac nu se va încetini imediat.

Plasturii și alți înlocuitori ai nicotinei pot determina de asemenea un ritm cardiac crescut. Palpitațiile pot apărea și ca urmare a renunțării la nicotină dar ele dispar după 3-4 săptămâni după ce renunți la fumat.



Schimbările hormonale

Unele femei pot observa o dereglare a ritmului cardiac în perioada de ciclu, atunci când sunt gravide, când se apropie sau sunt la menopauză. Motivul este reprezentat de nivelul hormonal. De obicei, dereglarea ritmului cardiac este temporară și nu ridică motive de îngrijorare. În timpul sarcinii, palpitațiile pot apărea în cazul unei persoane anemice, ca urmare a numărului scăzut de globule roșii, celulele responsabile de transportul oxigenului în organism.



Febra

În timpul unei răceli care se manifestă și cu episoade de febră, organismul folosește mai multă energie decât în mod obișnuit. Acest lucru poate determina apariția palpitațiilor.

Pentru a afecta ritmul cardiac, temperatura trebuie să crească peste 38⁰ Celsius.



Medicamentele

Unele medicamente, prescrise de doctor sau luate fără prescripție medicală, pot avea ca efect advers apariția palpitațiilor. Printre aceste medicamente se numără: antibioticele, medicamentele antifungice, substanțele inhalatorii pentru persoanele suferinde de astm, medicamentele pentru răceală și gripă, pastilele de slăbit, medicamentele prescrise pentru afecțiuni psihice, medicamentele pentru tratarea hipertensiunii și cele pentru bolile tiroidiene. Dacă folosești una sau mai multe clase din aceste medicamente, întreabă doctorul dacă îți pot afecta ritmul cardiac. Nu renunța la medicamente înainte de a te consulta cu doctorul tău.



Hipoglicemia

Ai observat vreodată că te simți amețit, slăbit și irascibil dacă ai sărit peste o masă? Atunci când nivelul de zahăr din organism scade, organismul secretă hormonii de stress, așa cum este adrenalina, pentru a se pregăti pentru absența hranei. Adrenalina mărește ritmul cardiac.



Hiperactivitate tiroidiană

Glanda tiroidă are forma unui fluture și se situează la baza gâtului. Este responsabilă pentru producerea hormonilor necesari metabolismului dar și în alte activități ale organismului.

O glandă tiroidă foarte activă (afecțiune numită hipertiroidism)poate produce prea mulți hormoni. Acest lucru poate conduce la accelerarea ritmului cardiac până la situația în care simți bătăi puternice în piept. Ritmul cardiac poate fi perturbat și de folosirea în exces a medicamentației pentru tratarea hipotiroidismului (glanda tiroidă leneșă).



Probleme de ritm cardiac

Uneori, problemele legate de ritmul cardiac, generic numite aritmii, pot cauza palpitații. Fibrilațiile atriale apar atunci când partea superioară a inimii, numită atriu își accelerează bătăile, în loc să bată constant. Tahicardia supraventriculară este caracterizată de un ritm al bătăilor neobișnuit de rapid, care începe în partea superioară a inimii. Tahicardia ventriculară este reprezentată de un ritm cardiac rapid, cauzat de o funcționare anormală a părții inferioare a inimii, numită ventricul.



Alcoolul

Dacă ești un mare consumator de alcool sau bei mai mult decât de obicei, este posibil să simți că inima îți bate mai repede sau mai tare. Acest lucru se întâmplă de obicei la sfârșitul săptămânii, atunci când oamenii beau mai mult, ceea ce i-a adus porecla de „sindromul inimii de weekend.” Dar unor oameni li se poate întâmpla chiar dacă nu consumă decât o cantitate mică de alcool.



Contracții ventriculare premature

Acestea sunt de fapt bătăi în plus ale inimii, care apar atunci când ventriculii se contractă prea repede. Bătaia în plus scoate inima din ritmul obișnuit și o face să bată mai repede, mai puternic sau să creeze senzația că sare din piept.

Dacă ai o inimă sănătoasă, atunci astfel de contracții ocazionale nu trebuie să te îngrijoreze. Dar dacă suferi de o boală de inimă, atunci este posibil să ai nevoie de tratament pentru aceste bătăi în plus.



Cocaina și alte droguri

Substanțele interzise, așa cum amfetaminele, cocaina și ecstasy, sunt foarte periculoase pentru inimă. Cocaina crește tensiunea arterială, ritmul cardiac și distruge mușchiul inimii. Amfetaminele stimulează sistemul nervos care determină creșterea ritmului cardiac. Ecstasy contribuie la eliberarea unui compus chimic, numit norepinefrină, care determină creșterea ritmului de bătăi ale inimii.



Când să merg la doctor?

Dacă ești sănătoasă, probabil că nu trebuie să-ți faci griji din cauza palpitațiilor care apar ocazional și care nu durează mai mult de câteva secunde. Dar, este necesar să mergi la un doctor dacă unul sau mai multe dintre următoarele simptome apar des: durere sau presiune în piept, dificultăți de respirație, amețeli, senzație de leșin.