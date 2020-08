Pe perioada pandemiei, dirijorul și violonistul Nicolae Botgros a înregistrat 64 de piese

În perioada pandemiei, dirijorul și violonistul Nicolae Botgros, Artist al Poporului, a înregistrat 64 de piese cu o durată totală de 180 de minute, informează MOLDPRES.



Solicitat de agenție, maestrul Nicolae Botgros a menționat că este vorba de muzică lăutărească, clasică, cafe concert.



”Am răscolit toată arhiva, am dat și de niște partituri vechi, încă din timpul studenției. Am înregistrat piesele cu un mic grup de muzicieni. Nu m-am întâlnit cu colectivul orchestrei din data de 8 martie. Abia marți, 18 august, am reluat repetițiile. Timp de cinci luni, am cântat doar la o ceremonie de familie în România. Perioada pandemiei este foarte grea pentru artiști. Am pierdut numeroase concerte programate, am ratat mai multe festivaluri la care am fost invitați. Ne este dor de scenă, de public”, a subliniat dirijorul Orchestrei ”Lăutarii”.



Potrivit lui Nicolae Botgros, pe 27 august, de Ziua Independenței, Orchestra de muzică populară ”Lăutarii” va evolua fără public la Palatul Național ”Nicolae Sulac”. Concertul va fi transmis online.



”În luna martie trebuia să avem trei concerte mari în România, în aprilie două, în mai – patru concerte, în iunie urma să participăm la câteva festivaluri. Acum nu știu ce va fi mai departe. Îmi pare rău că nu avem posibilitatea să cântăm. Dar trebuie să respectăm restricțiile impuse și măsurile de protecție recomandate de către Comisia Extraordinară de Sănătate Publică. O altă soluție nu există, deocamdată. Este necesar să avem grijă de sănătatea noastră și a celor din jur”, a constatat artistul, considerat ”magician al viorii”.



Nicolae Botgros s-a născut în 1953 în satul Badicul Moldovenesc, raionul Cahul, într-o familie de lăutari. A studiat la Școala de Arte din Soroca și la Conservatorul „G. Musicescu” din Chișinău. Prima orchestră dirijată de Nicolae Botgros a fost „Ciocârlia” de la Edineț. În 1973 este violonist în Orchestra „Mugurel” a Filarmonicii de Stat din Chișinău (în prezent - Filarmonica Națională ”Serghei Lunchevici”), apoi în Orchestra Ansamblului Academic de Stat de Muzică și Dansuri Populare ”Joc”, ca în 1978 să devină director artistic și prim-violonist la „Lăutarii”.



În 1982, Nicolae Botgros a fost distins cu titlul Artist Emerit, iar în 1988 cu cel de Artist al Poporului. În 1993 a fost decorat cu ”Ordinul Republicii”. În 2014 i s-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” al României, în grad de comandor. În 2002, postul de Televiziune „România Internațional” l-a declarat pe Nicolae Botgros drept dirijorul celei mai bune orchestre din întreg spațiul românesc. Printr-o hotărâre de Guvern din 2014, numele lui Nicolae Botgros îl poartă Colegiul de Arte din Soroca, unde maestrul a învățat în anii 1968-1972. Nicolae Botgros a dus faima muzicii populare în zeci de țări europene, în SUA, Australia, Noua Zeelandă, precum și în toate țările din spațiul ex-sovietic. De-a lungul activității sale, a acompaniat sute de interpreți din R. Moldova şi România: Nicolae Sulac, Zinaida Julea, Lidia Bejenaru, Maria Ciobanu, Sofia Vicoveanca, Irina Loghin ș.a., cu care a înregistrat peste 200 de CD-uri.