6 greșeli care îți îmbătrânesc pielea

Se spune că pielea sănătoasă este consecința unui stil de viață benefic, dar uneori poți face greșeli importante fie din cauza neatenției, fie ca urmare a oboselii. Descoperă ce obiceiuri îți îmbătrânesc rapid pielea și procedează mai bine chiar de astăzi.



Îngrijirea pielii nu este un lucru foarte complex, dar dacă nu respecți câteva interdicții fundamentale eforturile tale nu vor avea niciun efect vizibil. Liniile de deshidratare și ridurile sunt dușmanii unui look proaspăt și revigorat. Precis nu vrei să arăți mai în vârstă decât ești, iar procesul de îmbătrânire poate avea loc într-un ritm lent dacă procedezi corect.



Pielea reflectă alimentația, disciplina și echilibrul emoțional. Nu te lăsa păcălită de impresia că numărul de riduri nu depinde decât de moștenirea genetică pentru că gesturile tale zilnice pot agrava semnele trecerii timpului. Pune în valoare controlul pe care îl deții asupra stilului tău de viață și creează opțiuni benefice pentru un ten catifelat, care îți pune în valoare frumusețea interioară.



Iată ce obiceiuri agravează aspectul pielii și îți adaugă ani în plus la vârsta reală:



1. Fumezi des

Dacă nu ai putut să renunți la țigări pentru a-ți proteja inima, plămânii și sistemul osos poți face acest lucru pentru a preveni ridurile adânci care îți vor invada tenul. O singură țigară stopează oxigenarea sângelui timp de 90 de minute, ceea ce înseamnă că pielea ta nu va avea deloc rezerve pentru a menține hidratarea.

Îmbătrânirea prematură și pierderea strălucirii vor fi consecințele negative.



2. Eviți protecția solară

Auzi tot timpul despre SPF și produse de protecție solară dar ai integrat o astfel de formulă în rutina ta de îngrijire? Dacă nu, trebuie neapărat să începi pentru că expunerea pielii la soare fără nicio protecție favorizează apariția petelor pigmentare, agravarea acneei, deshidratarea și pierderea elasticității. Folosește o cremă cu protecție solară în fiecare zi, indiferent de vreme sau anotimp.



3. Adormi machiată

Ți se întâmplă de multe ori să spui că ești prea obosită și să adormi fără să te demachiezi? Nu-ți va face bine deloc să lași machiajul pe piele toată noaptea, fie pentru că ai avut o zi foarte solicitantă la serviciu, fie pentru că te-ai întors târziu de la o petrecere. O dată pe lună se poate întâmpla, dar nu mai des dacă vrei ca pielea ta să arate bine.

Noaptea este intervalul în care pielea se regenerează în mod natural, iar dacă mergi la culcare fără să elimini machiajul vei favoriza apariția punctelor negre, agravarea acneei, apariția ridurilor și aspectul tern.

Mai bine alege un produs care curăță și hidratează simultan, de exemplu șervețelele demachiante și ține-le pe noptieră pentru a nu adormi niciodată fără să realizezi acest pas esențial pentru menținerea frumuseții tenului.



4. Nu aplici consecvent produsele de îngrijire

Știi ce produse să folosești, îți place efectul lor dar nu le aplici în fiecare zi? Ei bine, să știi că există o legătură directă între mintea ta și piele. Când ești fericită și pielea va străluci, iar dacă devii stresată și tensionată tenul se poate usca excesiv sau poate apărea acneea. Cu toții suntem supuși stresului zilnic, iar rutina de îngrijire conține ingrediente care combat efectul negativ al activităților care produc riduri sau acnee. În plus, te vei relaxa în timp ce le aplici, așa că nu ai niciun motiv să ocolești produsele de înfrumusețare adecvate tenului tău.



5. Crezi că poți să mănânci orice

Contează foarte mult și ce fel de combustibil îi oferi organismului tău. Excesul de sodiu sau zahăr vor exacerba acneea sau pungile de sub ochi.

Consumă cât mai des fructe și legume pentru a-i furniza pielii doza zilnică de antioxidanți. Bea cel puțin 2 litri de apă și evită sucurile acidulate sau băuturile alcoolice care îți deshidratează pielea.



6. Nu ești atentă cât dormi

Prea puține ore de somn vor periclita aspectul tenului pentru că pielea va dobândi un aspect tern, iar cearcănele se vor accentua. Somnul insuficient accelerează îmbătrânirea, așa că nu te neglija și odihnește-te cel puțin 7 ore în fiecare noapte.