8 efecte benefice ale rădăcinii de valeriană

Valeriana este o plantă medicinală folosită de foarte mult timp pentru a trata insomnia sau anxietatea. Are proprietăţi asemănătoare unor tratamente medicamentoase împotriva anxietăţii.



Această plantă este folosită încă din antichitate, fiind un remediu eficient cu proprităţi calmante şi relaxante.

Iată câteva dintre afecţiunile asupra cărora valeriana are un efect pozitiv:



Insomnia

Într-un studiu ralizat pe 184 de adulți, publicat în anul 2005, s-a descoperit că rădăcina de valeriană are același efect ca și unul placebo în primele 14 zile de tratament. Dar după 28 de zile de tratament, această plantă a îmbunătățit calitatea somnului pentru pacienții care au folosit-o.



Anxietatea

Tratamentul cu valeriană are un efect benefic asupra persoanelor care suferă de anxietate, potrivit unui studiu realizat în anul 2006, citat de awarenessact.com. Valeriana a fost folosită în combinație cu roinița și s-a descoperit că aceste plante medicinale au un efect de reducere a stărilor de anxietate.



Tulburarea obsesiv-compulsivă

Un alt studiu realizat în anul 2011 a evidențiat faptul că un tratament pe bază de valeriană are un efect benefic asupra persoanelor care suferă de tulburări obsesiv-compulsive.



Crampe abdominale

Deși nu există cercetări care să confirme acest lucru, valeriana este folosită în mod tradițional și pentru a trata problemele digestive. Poate diminua crampele abdominale și durerile mesntruale datorită proprietăților sale antispasmotice.



Migrene

Efectele sedative și relaxante ale valerianei pot fi folosite și pentru a diminua durerile de cap și migrenele, în special cele provocate de stări de stres sau anxietate.



ADHD și hiperactivitate

În cadrul unui studiu la care au participat 169 de copii copii aflați în primii ani de școală, s-a descoperit că un tratament naturist pe bază de valeriană și roiniță are un efect calmant și poate reduce simptomele asociate unor probleme precum ADHD sau hiperactivitate.



Sciatica

Rădăcina de valeriană este un antiinflamator natural foarte eficient. Aceste proprietăți pot reduce durerile care apar în cazul persoanelor cu probleme ale coloanei vertebrale și ale nervului sciatic, reducând durerile prin relaxarea musculară și calmarea spasmelor musculare.



Memoria

Valeriana are un efect benefic asupra memoriei și capacității de concentrare. Poate îmbunătăți capacitatea de memorare atât în cazul copiilor, cât și al adulților.

Cercetările efectuate pe șoareci au arătat că această plantă are un efect puternic asupra funcțiilor cerebrale.



Atenție! Chiar dacă valeriana este un remediu naturist, nu ar trebui folosită fără acordul unui medic, în special în asociere cu un tratament medicamentos. O cercetare efectuată de medicii britanici a evidențiat faptul că plantele medicinale pot influența eficiența unor tratamente, provocând efecte nocive asupra sănătății.