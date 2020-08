Scorțișoara și fructele potrivite țin sub control hipertensiunea

Îți dorești o metodă naturală pentru a reduce tensiunea arterială imediat și pe termen lung? Modificarea dietei zilnice este secretul pentru a ține sub control hipertensiunea. Află ce trebuie să incluzi în meniul tău pentru a evita efectele negative.



Alimentele potrivite pot preveni hipertensiunea arterială fără să faci vreun efort suplimentar. Dacă devii disciplinat în ceea ce privește conținutul farfuriei la fiecare masă și gustare vei vedea rapid rezultate pozitive. Reducerea tensiunii pe cale naturală previne bolile cardiace, afecțiunile renale și accidentul vascular cerebral fără să ai probleme cu efectele secundare ale medicamentelor.



Combinația utilă în plan alimentar este formată din fructele potrivite, asociate cu scorțisoară.



Iată ce ar trebui să cuprindă meniul tău zilnic:



1. Fructele de pădure

Afinele și căpșunile conține antocianine, un tip de flavonoide cu proprietăți antioxidante. În cadrul unui studiu care a vizat 34.000 de persoane care sufereau de hipertensiune arterială s-a constatat că participanții care au consumat cantități ridicate de antocianine, provenite în mod special din afine și căpșuni, au obținut o reducerea cu 8% a tensiunii, față de cei care au inclus o cantitate foarte redusă din aceste fructe în meniul lor.

Savurează și tu aceste fructe aromate la fiecare gustare, combinate cu nuci sau migdale, alege-le în locul deserturilor cu mult zahăr și grăsimi sau combină-le cu porția de cereale de la micul dejun.

Se potrivesc de minune și la rețetele tale de smoothie-uri și piureuri.



2. Bananele

Aceste fructe conțin mult potasiu, un mineral esențial pentru echilibrarea tensiunii arteriale. Potrivit Asociației Americane pentru Sănătatea Inimii, potasiul reduce efectele negative ale sodiului asupra organismului și diminuează tensiunea care afectează pereții vaselor de sânge.

Fiecare adult trebuie să consume 4.700mg de potasiu în fiecare zi. Bananele sunt ingrediente versatile și nu este deloc greu să mănânci 3-4 pe zi, mai ales dacă le folosești la terciul de ovăz, în sandvișurile cu unt de arahide, la smoothie-uri și la diferite salate.

Dacă ai avut o afecțiune renală sau ești diagnosticat cu insuficiență renală trebuie să te consulți cu medicul tău înainte de a crește consumul de potasiu pentru a evita efectele adverse.



3. Kiwi

Potrivit specialiștilor, o porție de kiwi pe zi poate reduce nivelul tensiunii arteriale de gravitate medie. În cadrul studiilor realizate s-a comparat efectul kiwi și al merelor asupra tensiunii arteriale.

S-a observat că persoanele care consumă 150-200g de kiwi pe zi, timp de cel puțin 8 săptămâni obțin o reducere mai mare a tensiunii sistolice și diastolice față de cele care mănâncă un măr pe zi în aceeași perioadă. Substanțele bioactive din kiwi, dar și conținutul ridicat de vitamina C (aproximativ 500mg pe zi) explică diferența dintre rezultatele înregistrate. Adaugă și tu kiwi la salate, ca garnitură lângă o friptură sau la smoothie-uri.



4. Pepenele verde

Conține aminoacidul numit citrulină, care are un rol important în reglarea tensiunii arteriale. Citrulina stimulează producția de oxid nitric, o substanță care favorizează relaxarea vaselor de sânge și flexibilitatea arterelor. În acest mod este stimulată circulația sângelui, fiind prevenită hipertensiunea arterială.

În cadrul studiilor efectuate s-a constatat că o porție de pepene verde reduce nivelul de colesterol de tip LDL, diminuează riscul de obezitate cu 30% și scade acumularea de grăsimi pe pereții arterelor cu până la 50%.

Consumă pepenele verde ca desert sau integrează-l în supe, smoothie-uri și salate.



5. Scorțișoara

Acest condiment este foarte util pentru a scădea tensiunea arterială. S-au efectuat 3 studii pentru a se evalua efectul scorțișoarei asupra tensiunii, demonstrându-se că un consum zilnic de 1-2 lingurițe de scorțișoară, timp de cel puțin 4 săptămâni, are drept rezultat scăderea tensiunii sistolice cu 5,39 mmHg și a celei diastolice cu 2,6 mmHg.

Poți obține și tu efectele benefice utilizând condimentul la preparatele pe bază de orez, la piureuri, terci de ovăz, turtă dulce, salate de fructe, rețete cu specific indian sau ca alternativă la zahăr.