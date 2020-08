Ce spun astrele azi, 16 august

Berbec

Daca v-ati pus in minte sa faceti o schimbare importanta, aceasta este perioada perfecta pentru acest lucru. Oricat de mare ar fi pasul pe care urmeaza sa il faceti, va veti bucura de sustinerea celor dragi. Astazi ar trebui sa nu va aruncati asupra proiectelor dificile sau de lunga durata. Asteptati ca weekendul sa treaca si luati deciziile importante in prima zi din saptamana! Astfel, veti sti mai bine cum sa va organizati programul. Daca cumparaturile online sunt cea mai mare slabiciune a voastra, incercati sa evitati pe deplin site-urile pe care le frecventati des; nu veti putea rezista tentatiilor pe care acestea le ofera.



Taur

Astrele anunta relatii foarte bune cu cei din jur; va veti bucura de o perioada de armonie si intelegere, ceea ce va fi extrem de util, mai ales atunci cand aveti intentia de a lua o decizie importanta. S-ar putea ca un eveniment de la locul de munca sa va afecteze increderea de sine. Incercati sa va pastrati optimismul si invatati din greseli! Daca de curand ati incercat o dieta sau sa faceti o schimbare in rutina voastra, este posibil ca cineva apropiat sa va impiedice sa urmati calea pe care v-ati propus-o. Fie ca va indeamna sa mancati des in oras, fie ca va rasfata cu dulciuri, aceste gesturi va vor afecta progresul, asa ca aveti grija!



Gemeni

S-ar putea ca un prieten sa va contacteze pentru a face primul pas, fie ca este vorba de scuze sincere sau de altceva; ar trebui sa apreciati initiativa sa si faptul ca a facut acest compromis. In general, va veti bucura de un sfarsit de saptamana placut, insa fara prea multe aventuri. S-ar putea ca planurile pe care le-ati facut cu cineva drag sa fie amanate, asa ca asigurati-va ca aveti alte optiuni la dispozitie. Incercati sa puneti mai mult pret pe micile bucurii in viata, deoarece starea voastra mentala ar putea profita de acest lucru. Daca apreciati gesturile frumoase sau coincidentele placute, veti fi mult mai fericiti.



Rac

Incercati sa priviti lucrurile cu mai mult optimism si nu va lasati coplesiti de nereusite. Este foarte posibil ca in curand norocul vostru sa se schimbe, asa ca as trebui sa va asteptati si la o imbunatatire pentru situatia voastra materiala. Evitati sa lasati responsabilitatile importante pe seama colegilor, deoarece aceasta este perioada perfecta pentru a le arata superiorilor ceea ce puteti face. S-ar putea ca astazi sa suferiti de dureri de spate, iar situatia se poate inrautati daca nu va ingrijiti mai bine de pozitia corpului vostru; mai ales daca lucrati la birou, incercati sa faceti ceva mai multa miscare. Este posibil sa trebuiasca sa fiti mai atenti cu bugetul vostru in aceste zile.



Leu

S-ar putea ca un eveniment recent din viata voastra sa va determine sa depasiti considerabil bugetul, iar acest lucru va fi un motiv de stres; totusi, ar fi bine sa analizati mai bine situatia, poate ca lucrurile nu stau atat de rau. Incercati sa va alegeti mai bine momentele in care discutati probleme delicate cu cei dragi. De exemplu, evitati sa deschideti un subiect dificil in fata altor persoane. Desi va doriti sa evoluati in cariera, s-ar putea ca ceva sa va impiedice – teama de esec. Incercati sa va asumati succesul, dar si greselile; astfel, veti reusi sa evoluati si sa priviti lucrurile dintr-o noua perspectiva, ceea ce va fi apreciat de superiori.



Fecioara

Astazi ar trebui sa fiti atenti la orice fel de durere si sa nu depuneti prea mult efort. S-ar putea ca nativii zodiei sa fie predispusi problemelor cu rinichii. Daca nu sunteti multumiti de ceva, tindeti sa ascundeti acest lucru – chiar si atunci cand aveti dreptul sa cereti ceva mai bun. Acest obicei ar putea duce la lipsa de incredere de sine, asa ca incercati sa fiti mai sinceri in legatura cu ceea ce va doriti si vorbiti la momentul potrivit. S-ar putea ca un prieten sa se indoiasca de abilitatile voastre, iar acest lucru ar putea sa va afecteze relatia; veti avea insa oportunitatea perfecta pentru a le demonstra ceea ce puteti face.



Balanta

S-ar putea ca astazi sa aveti parte de o surpriza din partea familiei, ceva care sa fie total neasteptat. Daca v-ati simtit neglijati in ultima vreme, in sfarsit veti avea parte de toata atentia lor. Veti fi predispusi problemelor de circulatie, insa puteti lua unele masuri pentru a evita acest lucru. Acestea sunt hidratarea zilnica si anumite alimente, precum cerealele integrale si legumele. De asemenea, optati pentru carnea de pui sau de somon. Nu va faceti griji daca un plan nu decurge asa cum v-ati dorit, deoarece veti reusi sa va adaptati oricarei situatii. S-ar putea sa primiti o veste buna de la un superior.



Scorpion

S-ar putea ca problemele voastre cele mai mari sa fie pe plan profesional, de unde si o mare presiune pe care o veti resimti in prima parte a zilei. Sunteti inconjurati de persoane dificile la locul de munca, iar compromisul nu este intotdeauna o solutie de lunga durata. Incercati sa fiti mai independeti in deciziile din familie si sa va spuneti punctul de vedere pana nu este prea tarziu. S-ar putea sa fiti contactati astazi cu vedere la mai mult oferte carora nu le veti putea rezista; tineti insa cont de faptul ca bugetul vostru nu a fost tocmai stralucit in ultima vreme. Este posibil sa va confruntati cu probleme de sanatate minore in urmatoarele zile.



Sagetator

Astrele anunta schimbari pozitive la locul de munca, iar acest lucru ar putea sa va insufleteasca pe parcursul zilei. S-ar putea sa faceti cunostinta cu un coleg nou care ar putea sa va ajute mai mult in responsabilitatile voastre. Incercati sa fiti mai intelegatori cu copiii sau persoanele tinere din familie, chiar daca acest lucru poate fi dificil atunci cand intervin diferentele dintre generatii. Nu acceptati orice sugestie drept un adevar sau o ultima solutie – incercati sa analizati o situatie cu multa atentie inainte sa actionati. S-ar putea sa nu va aflati la zi cu plata anumitor servicii, insa in cele mai multe cazuri este permisa o scurta intarziere, asa ca nu va faceti griji.



Capricorn

Desi va doriti sa avansati in relatia in care va aflati, este posibil ca partenerul sa aiba ganduri diferite. Singurul mod prin care puteti rezolva aceasta situatie este sa purtati o conversatie sincera si deschisa. Acest lucru ar putea duce la o evaluare a relatiei voastre, sau chiar la anumite schimbari importante. Astazi veti avea parte de o zi buna la locul de munca si s-ar putea sa fiti numiti responsabili pentru un proiect important. Chiar daca incercati sa intelegeti perspectiva cuiva drag, s-ar putea ca acest lucru sa fie dificil in unele cazuri – este important sa demonstrati faptul ca va dati interesul pentru rezolvarea conflictului.



Varsator

S-ar putea ca un prieten sa va dezamageasca astazi, cel mai probabil in urma unei discutii aprinse pe un subiect controversat. Daca nu reusiti sa ajungeti la un compromis, ar trebui sa luati o pauza de la relatiile care va obosesc sau care va fac nefericiti. S-ar putea sa fiti predispusi durerilor de stomac sau de ficat, asa ca evitati sa combinati mancarurile grase cu efortul sau enervarea. Veti reusi sa gasiti o solutie inedita pentru o problema de la locul de munca, iar acest lucru va va ajuta sa va faceti remarcati in fata colegilor. Ar trebui sa petreceti mai mult timp cu familia, iar o oportunitate isi va face aparitia chiar astazi.



Pesti

Veti dori sa fiti cat mai sinceri cu cei din jur si s-ar putea sa deschideti subiecte dificile pentru a scapa de povara secretelor. Acest lucru ar putea sa va scape de o mica parte din anxietatea din ultima vreme, iar cei din jur vor aprecia curajul de care dati dovada; exista si reversul medaliei, sub forma complicarii anumitor relatii. S-ar putea sa fi investit o suma destul de mare recent, iar bugetul vostru inca are de suferit. Daca reusiti sa amanati alte cheltuieli in aceasta perioada, ar trebui sa scapati de aceasta situatie cat de repede. Este posibil sa aveti probleme cu incheieturile astazi, fie din cauza muncii pe care o depuneti, fie din cauza unor probleme cu articulatiile.