Cercetătorii folosesc Luna pentru a descoperi viața extraterestră

Datele obținute din studierea luminii reflectate de Lună vor fi folosite pentru căutarea planetelor locuite.



Căutarea vieții extraterestre se confruntă cu o problemă fundamentală, cercetătorii nu știu cum arată aceasta și ce indicii să urmărească pentru a o găsi. Din această cauză, oamenii de știință extrapolează informații pornind de la modul în care arată viața pe planeta noastră pentru a avea un punct de pornire.



Oamenii de știință de la NASA și de la ESA au decis să folosească telescopul spațial Hubble pentru a studia lumina reflectată de către atmosfera terestră. Cercetătorii speră ca semnăturile chimice ale planetei noastre vor oferi un nou set de indici care ar putea fi folosit pentru studierea exoplanetelor și chiar pentru descoperirea vieții extraterestre, notează Futurism.



Exoplanete asemănătoare cu Pământul



Unul dintre termenii pe care oamenii de știință, dar și mass-media, îl folosesc este cel de „exoplanetă asemănătoare cu Pământul ”. Acesta este folosit pentru a desemna acele planete care au dimensiuni asemănătoare Pământului și care se află în zona locuibilă a stelei gazdă. Din nefericire, este greu de apreciat dacă și în ce măsură aceste planete ar putea să susțină viața așa cum o știm.



„Unul dintre obiectivele majore ale NASA este identificarea planetelor care ar putea susține viața”, explică Allison Youngblood, cercetătoare din echipa Hubble. Aceasta mai adaugă o întrebare extrem de importantă la care încearcă să răspundă oamenii de știință din întreaga lume: „Cum putem spune dacă o planetă poate fi locuibilă dacă nu am văzut una?”.



În cadrul unui studiu recent, Youngblood încearcă să aducă un răspuns la această întrebare și sugerează faptul că ar fi necesară analizare nivelurilor de ozon. Acest izotop al oxigenului blochează razele UV periculoase și permite existența vieții pe suprafața terestră.



Studiul The Hubble Space Telescope’s Near-UV and Optical Transmission Spectrum of Earth as an Exoplanet a fost publicat în The Astronomical Journal.