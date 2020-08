O parte din agricultori a ajuns în capitală, iar alţii sunt blocaţi la Ialoveni

Agricultorii din Căuşeni şi Ştefan Vodă, care au pornit joi după-amiază în semn de protest spre capitală, şi-au parcat tractoarele sub podul din cartierul Telecentru. Cei din Hânceşti şi Leova mai rămâneau blocaţi în apropierea lacului Dănceni din raionul Ialoveni.



Contactat de IPN, Andrei Dînga, agricultor din Ştefan Vodă, a precizat că spre Chişinău au pornit în jur de 80 de unităţi de transport, însă în capitală au ajuns doar circa 30, pentru că celelalte au fost întoarse din inspectorii de patrulare. Conform declaraţiei prealabile, depuse la municipalitate, tractoarele urmau să staţioneze pe Şoseaua Hânceşti, în preajma Gării de Sud, însă, spune Andrei Dînga, calea fost blocată şi agricultorii au fost nevoiţi să vireze sub podul de la Telecentru. Agricultorul a mai spus că este dreptul lor legal de a protesta şi nimeni nu le poate încălca acest drept. Or, agricultorii sunt într-o situaţia dezastruoasă.



Mihai Gribincea, agricultor din Hânceşti, a declarat pentru IPN că aproape o sută de tractoare stau deja de 20 de ore, practic, în arest pe traseu, în apropiere de lacul de la Dănceni. Maşinile poliţiei le-au blocat trecerea, iar la fiecare tractor stă câte un poliţist sau doi. Agricultorul a mai spus că, azi şi în zilele următoare, protestului i se vor alătura producătorii agricoli din raioanele Cimişlia, Cantemir, Ungheni, Ialoveni, Criuleni şi Sângerei.



După ce agricultorii au pornit spre capitală cu tractoarele, premierul Ion Chicu a declarat că a purtat discuţii cu agricultorii din Leova, Căuşeni şi Ştefan Vodă, în ultimul caz a fost vorba de „activişti politici ai Platformei DA, care se prezintă agricultori”. „Agricultorii vin să blocheze traseele şi aduc incomodităţi altor cetăţeni. Acesta este un şantaj pe care nu-l acceptăm”, a notat premierul.



Şi Inspectoratul General al Poliţiei a venit în această dimineaţă, 14 august, cu un comunicat de presă în care menţionează că, pe parcursul deplasării organizate spre capitală, participanţii au admis abateri contravenţionale. Potrivit IGP, este vorba despre „deplasarea neautorizată în grup pe drumurile publice” şi „blocarea intenţionată a unei benzi de circulaţie sau a arterelor de transport”. Poliţia va documenta şi va acţiona în condiţiile cadrului legal.



IGP reaminteşte că, în conformitate cu hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică, întrunirile, inclusiv şi de acest gen, urmează a fi organizate cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, precum şi cu respectarea măsurilor de sănătate publică, întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidenţă epidemiologică a evenimentului. Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituţiilor publice, de învăţământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecţie.



„Precizăm, că poliţia este obligată să împiedice orice încălcare a legislaţiei şi a altor norme legale şi recomandăm tuturor participanţilor să dea dovadă de comportament bazat pe comunicare şi dialog. În acelaşi timp, îndemnăm participanţii la protest să-şi exercite dreptul la libera exprimare pe cale paşnică, să se abţină de la acţiuni ce contravin normei legale, să nu admită provocări la violenţe şi încălcarea legislaţiei”, mai precizează IGP într-un comunicat de presă.