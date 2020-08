5 lucruri care se întâmplă în corpul tău când sari peste micul dejun

Nu ai nevoie de cereale, lapte, omletă, bacon sau ceai dimineața pentru că nu ți se face foame până la ora prânzului? Vei fi surprins să afli ce se întâmplă în organism când decizi să renunți la micul dejun.



Ți se pare că micul dejun este o masă de care nu ai nevoie pentru că nu simți nevoia să mănânci ceva înainte să se facă destul de târziu, aproape de intervalul pentru masa de prânz? Poate chiar te gândești că este bine să economisești caloriile respective pentru a slăbi mai ușor, dar ai putea avea probleme.



Iată ce se întâmplă când vrei să uiți de micul dejun:



1. Vei avea un risc mai mare de boli cardiace

Aproximativ 31 de milioane de adulți renunță la micul dejun la nivel mondial, potrivit studiilor de specialitate. Unii dintre ei încearcă să reducă totalul de calorii, alții sunt ocupați cu pregătirile de dimineață, iar altora pur și simplu nu le este destul de foame. În ciuda ritmului zilnic, integrarea unui mic dejun sănătos în meniu este esențială pentru un organism sănătos. În cadrul unei cercetări realizate de oamenii de știință de la Harvard s-a demonstrat că bărbații care sar peste micul dejun au un risc de afecțiuni cardiovasculare cu 27% mai ridicat.

Deși nu s-a putut stabili cauza exactă se consideră că motivul este intervalul prelungit în care organismul nu primește nutrienți și care adaugă presiune, cauzând schimbări la nivel metabolic.

„Modificările hormonale necesare pentru menținerea glicemiei în limite normale au drept rezultat creșterea în greutate și bolile cadiace pentru pacienții care renunță des la micul dejun”, a spus dr. Christian Gastelum, endocrinolog din Whittier, California. Aceste schimbări pot cauza depunerea grăsimilor pe pereții arterelor și alte riscuri suplimentare.



2. Vei fi mai vulnerabil în fața diabetului

Dacă nu consumi cereale sau orice altă variantă consistentă la micul dejun este posibil să periclitezi și nivelul de zahăr din sânge. Potrivit specialiștilor, femeile care s-au obișnuit să nu mănânce deloc dimineața au un risc de diabet cu 20% mai mare. „Săritul peste prima masă a zilei este în directă legătură cu o toleranță mai redusă la glucoză, care favorizează prediabetul și diabetul. În momentul în care nu consumi alimente prea multe ore, apoi mănânci mult dintr-odată organismul va fi supus unui efort ridicat care poate cauza rezistența la insulină”, a explicat dr. Gastelum.



3. Te-ai putea îngrășa

Poate ți se pare logic să îți reconturezi silueta mai repede eliminând micul dejun, dar de fapt există o legătură între renunțarea la prima masă a zilei și acumularea kilogramelor în plus. „Una dintre teorii se referă la faptul că persoanele care mănâncă de dimineață au în general un stil de viață sănătos și fac alegeri alimentare benefice. De asemenea, se consideră că persoanele care nu mănâncă dimineața vor mânca prea mult în restul zilei, consumând majoritatea caloriilor în intervalele în care sunt sedentare. Nu are niciun sens să ocolești micul dejun și să mănânci mai mult la prânz sau cină. Consecința va fi îngrășarea, nu pierderea kilogramelor în plus”, spune dr. Shannon Weston, nutriționist din Houston.



4. Te vei concentra mai greu

Lipsa unui mic dejun consistent va afecta inclusiv creierul. Având în vedere faptul că are nevoie de glucoză pentru îndeplinirea funcțiilor esențiale, nu este greu de înțeles de ce abilitățile tale cognitive ar putea scădea dacă nu mănânci nimic până la prânz.

„Săritul peste micul dejun înseamnă ratarea unei ocazii ideale pentru a furniza nutrienți creierului. O cantitate optimă de carbohidrați complecși la micul dejun este esențială pentru optimizarea memoriei, a funcțiilor cognitive și a abilităților de concentrare, memorare și învățare”, potrivit dr. Weston. Nu te îndrepta, însă, spre gogoși, covrigi sau alte produse de patiserie, ci alege ouăle, cerealele integrale și grăsimile sănătoase din avocado, nuci și semințe.



5. Vei avea probleme cu halena

Cum este posibil să ai o respirație urât mirositoare fără să mănânci nimic? Ei bine, micul dejun stimulează producția de salivă și favorizează eliminarea bacteriilor acumulate la nivelul limbii, ceea ce va contribui semnificativ la o respirație mai proaspătă. Dacă eviți complet această masă bacteriile vor rămâne în cavitatea bucală.

Alege fructele proaspete și un pahar de apă plată cu lămâie la micul dejun pentru a te asigura că nu apare halena.