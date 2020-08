Partidul „ȘOR”: asociațiile de gospodării agricole mari vor putea face față provocărilor și amenințărilor

Partidul Politic „ȘOR” a lansat o serie de propuneri în vederea susținerii sectorului agrar și a agricultorilor care se confruntă cu probleme grave în acest an, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile. Partidul „ȘOR” se declară convins că soluția optimă pentru acest sector este dezvoltarea gospodăriilor colective de tip nou.



Într-un comentariu al formațiunii, Partidul „ȘOR” face o analiză amplă a situației din agricultură, amintind că a propus încă din iarnă luarea unor măsuri concrete, dar autoritățile au fost incapabile să înțeleagă complexitatea și gravitatea problemei.



„Încă de atunci, în ianuarie, opoziția parlamentară, în particular Partidul „ȘOR” a chemat guvernul să elaboreze un program clar de susținere a sectorului agricol în condițiile secetei iminente. Suntem convinși că depunând eforturi în comun am fi reușit să elaborăm profesionist un pachet de măsuri anticriză eficiente. Dar din cauza aroganței și a incapacității cronice de a elabora previziuni exacte și a modela situațiile, lipsa dorinței de a stabili un dialog activ cu principalele forțe politice din țară, coaliția de guvernare PDM-PSRM și guvernul Dodon-Filip-Chicu s-au detașat, de facto, de rezolvarea acestor probleme uriașe”, se arată în comunicatul formațiunii”, susține Partidul „ȘOR”.



Partidul „ȘOR” consideră că trebuie declarată Stare de Urgență în sectorul agrar, iar statul trebuie să-și asume rolul de creditor onest al producătorilor agricoli.



„Guvernul este obligat să cumpere de la fermieri recolta anului viitor la prețuri medii de piață. Pe de o parte, aceasta este o măsură dictată de piață, iar pe de altă parte – un gest de solidaritate cu unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei moldovenești. În fond, este vorba de un împrumut oferit de stat fără dobândă pentru viitoarea recoltă, care va permite fermierilor să achite creditele bancare curente, să plătească salariile lucrătorilor și să mențină pe linia de plutire producția agricolă”, se arată în comentariul formațiunii politice.



Totodată, Partidul „ȘOR” amintește că programul său prevede un plan concret de modernizare a agriculturii care constă în crearea gospodăriilor colective.



„Gospodăriile agrare, cu mici excepții, nu-și pot permite să aplice abordările științifice de ultimă oră în domeniul agricol, să construiască și să utilizeze eficient sistemele de irigare. Ele nu sunt în stare să asigure distribuirea echitabilă a veniturilor atât între proprietari, cât și pentru angajați. Acestea nu dezvoltă infrastructura socială a satelor, așa cum a fost în perioada sovietică. Aceste lucruri și le pot permite doar cooperativele agricole mari, puternice și prospere. Colhozurile noi și moderne”, potrivit formațiunii.



Partidul „ȘOR” amintește că a depus în Parlament un proiect de lege care prevede stimularea de către stat a formării voluntare a unor asociații agricole colective, dar partidele de la guvernare sabotează astfel de proiecte.



„Este surprinzător, reieșind din faptul că Partidul Socialiștilor se consideră formațiune politică de stânga, iar Partidul Democrat face parte din Internaționala Socialistă. Inițiativa Partidului „ȘOR” cu privire formarea gospodăriilor colective se bazează pe experiența pozitivă socialistă, iar cele două partide „socialiste”, care fac parte din alianța de guvernare, probabil vor refuza categoric s-o examineze”, subliniază Partidul „ȘOR”.



Formațiunea anunță că va insista ca proiectul de lege să fie discutat și aprobat.



„Suntem convinși că adoptarea lui va marca începutul unei noi etape în dezvoltarea agriculturii țării noastre, iar Moldova își va redobândi statutul de grădină înfloritoare. Cu siguranță, vom realiza acest lucru anul viitor, deoarece suntem absolut convinși de sprijinul oamenilor pe care ni-l vor oferi la viitoarele alegeri parlamentare”, concluzionează Partidul „ȘOR”.