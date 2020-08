Ce spun astrele azi, 13 august

Berbec

Energiile pozitive va sustin in continuare si creaza premisele unei zile reusite. Depinde numai de voi sa fructificati asa cum trebuie ocaziile aparute, astfel incat sa obtineti maximum de foloase de pe urma lor. Daca sunteti in cautarea sufletului pereche, este foarte posibil ca astazi sa fiti unul dintre norocosii ai caror cautari sent incununate de succes. In partea a doua a zilei este posibil sa apara premisele unui dialog care sa puna bazele unei colaborari de exceptie, capabile sa va aduca atat castiguri materiale, cat si castiguri profesionale extrem de pretioase pentru viitor; este recomandabil sa nu pierdeti ocazia.



Taur

Astazi este posibil sa va aflati sub influenta gandurilor, care sa va copleseasca si sa va impiedice sa va desfasurati activitatea in mod normal. Va vin in minte tot felul de chestiuni din trecut sau sunteti sub influenta vreunui vis care v-a impresionat in mod deosebit si este greu pentru ceilalti sa va smulga din starea care v-a cuprins. In acest caz, incercati sa va tineti deoparte de centrul actiunii, evitati sa luati decizii importante, pentru ca nu veti avea luciditatea necesara acestor actiuni. Fiti foarte atenti mai ales la chestiunile de natura materiala; daca aveti de luat hotarari importante privind achizitii sau vanzari de bunuri valoroase, cereti sprijin avizat, pentru a preveni aparitia unor erori care sa va produca prejudicii.



Gemeni

Daca veti fi reusit sa va fi incarcat bateriile ieri, astazi ati putea sa fiti in forma maxima. Si daca nu reusiti sa gasiti modalitati prin care sa va utilizati energia pe care ati inmagazinat-o, puteti sa incercati sa faceti ceva sport, chiar sa provocati pe cineva la o competitie. A doua parte a zilei este bine sa o rezervati pentru putina liniste si meditatie, timp in care sa va puneti ordine in ganduri si prioritati si sa va organizati pentru zilele urmatoare, pentru ca lucrurile sa mearga asa cum vi le-ati imaginat. In plan personal, ar fi bine sa luati initiativa in relatia cu partenerul, mai ales daca aceasta nu a prea mers asa cum trebuie in ultimul timp.



Rac

Sunteti intr-o dispozitie extrem de generoasa, care va face sa va cinsititi toti prietenii cu care iesiti, ceea ce va poate afecta in mod destul de serios bugetul, daca nu sunteti atenti. Nimeni nu spune sa nu mai faceti si astfel de gesturi, insa procedati in asa fel incat sa va armonizati gestul si cu bugetul de care dispuneti. Nu va doriti ca dupa o zi in care va simtiti bine sa urmeze o perioada in care sa nu mai reusiti sa faceti fata cheltuielilor zilnice. Nu va bazati pe noroc sau pe evolutii surprinzatoare, pentru rezolvarea problemelor personale; s-ar putea sa aveti surpriza ca planurile pe are vi le-ati facut, in aceasta directie, sa nu iasa nici pe departe asa cum v-ati fi dorit. Cel mai sigur este sa actionati, pentru ca lucrurile sa iasa asa cum va doriti.



Leu

S-ar putea ca cineva sa va oboseasca teribil astazi. Nu veti putea tine pasul cu acea persoana, asa incat acest lucru va va trezi o profunda stare de iritabilitate. S-ar putea nici sa nu reusiti sa va concentrati pe sarcinile pe care le aveti de finalizat, din cauza intruziunilor acestei persoane. Poate ar fi bine sa va luati inima-n dinti si sa-i atrageti atentia ca va deranjeaza. Chiar daca se va supara pe moment, poate asa se va potoli, iar voi veti putea finaliza ceea ce ati planificat pentru aceasta zi. Mai ales daca aveti de pus la punct planuri de termen lung, aveti nevoie de liniste pentru a lua deciziile corecte.



Fecioara

Sprijinul, sustinerea familiei si prietenilor se va dovedi essential pentru voi, astazi, mai ales in momente de tensiune sau mai delicate. Chiar daca nu prea stiti cum sa va exprimati sentimentele, apropiatii stiu ca au un rol important in viata voastra. Chiar daca v-ar placea sa amestecati utilul cu placutul, afecerile cu placerile, astazi acest lucru s-ar putea dovedi periculos , furnizor de neplaceri. Ar fi mai bine sa va mentineti pe o linie serioasa, daca asa cere contextual fara abateri de la rutina, de la eticheta. Este o zi in care curiozitatea este stimulate, perfecta pentru a va imbogati cunostintele – profesionale si personale -, pentru a face noi desoperiri; nu trebuie sa aveti retineri, deci… puteti trece la treaba deja!



Balanta

Ocupati-va fara intarziere de problemele voastre financiare, deoarece pot sa se acutizeze tot mai mult, pe masura ce trece timpul. Nu amanati nici consultul la medic, daca observati ca starea voastra de sanatate nu mai este la fel de buna ca de obicei; luati masurile necesare pentru a preveni imbolnavirile – odihniti-va suficient, alimentati-va sanatos, schimbati-va stilul de viata daca sunteti dintre cei care cred ca sanatatea se mentine orice ar face. Chiar daca aveti o multime de chestiuni profesionale de rezolvat, chiar daca in familie se impune sa va implicate fara reserve, trebuie sa faceti in asa fel incat sa gasiti timp si pentru voi insiva.



Scorpion

Exista posibilitatea aparitiei unor discutii in contradictoriu cu partenerul, insa este bine sa nu dezgropati securea razboiului tocmai astazi, chiar daca punctul vostru de vedere este corect si bine fundamentat. Daca veti calatori, este foarte posibil sa aveti parte de o intalnire definitorie pentru viata voastra viitoare. Trebuie sa aveti grija deoarece uneori aveti tendinta de a idealiza realitatea, ceea ce, in anumite situatii, poate fi extreme de periculos; puteti la decizii eronate, care sa va afecteze serios evolutiile viitoare. Incercati sa mizati mai mult pe obiectivitate, atat in plan profesional, cat si in plan personal.



Sagetator

Trebuie sa vegheati cu mai multa vigilenta asupra bugetului personal, deoarece ambianta generala va incita la cheltuieli exagerate, pe parcursul zilei de astazi. Daca veti avea grija de resursele voastre personale, atunci finalul de luna nu se va transforma intr-un cosmar. Situatiile dificile va umplu de adenalina, va place provocarea si incercati sa va mobilizati cat mai bine, pentru a o scoate la capat; este nevoie, insa, sa va implicati rational, nu haotic, astfel incat concentrarea de forte sa nu va sleiasca totalmente de puteri; aveti nevoie si de niste rezerve care sa va ofere posibilitatea de a va putea reface fortele.



Capricorn

Planificati-va cu multa meticulozitate timpul, astazi, si tineti-va de acea planificare cu cat mai multa rigurozitate, mai ales daca aveti mai multe lucruri de facut. Nu va speriati de munca de rutina, fiindca sansele ca aceasta sa fie bine rasplatita sunt mari. Altfel, sunteti in plina faza creatoare, astfel incat nu aveti ce sa mai asteptati; este momentul sa va puneti imediat ideile pe hartie, apoi sa treceti la treaba. In plan personal, se anunta unele probleme cauzate de disfunctionalitati sau scapari ale voastre; ar fi bine sa va concentrate ceva mai mult pe preventia, in aceasta privinta, pentru ca reparatiile ar putea fi ceva mai costisitoare.



Varsator

Viitorul este impprtant pentru voi, dar nu trebuie sa va streasati la maximum pentru fiecare chestiune care vi se pare ca va actiona negativ asupra acestuia. Posibil sa nu aveti deloc motive de ingrijorare, avand in vedere ca unele proiecte incepute mai demult par a se finalize cu succes astazi. Grijile inutile tind sa va tina mintea ocupata inutil si sa va creeze inclusiv probleme de sanatate; afectarile digestive sent cele mai probabile, mai ales pe fond de stres. Viata sentimentala va fi tumultoasa, presarata de evenimente feicite; in momentele de euforie, evitati sa faceti promisiuni pe care este posibil sa nu le puteti tine.



Pesti

Schimbari neasteptate pot sa apara in activitatea profesionala, tocmai atunci cand atingeti concentrare maxima si aveti spor in ceea ce faceti; poate fi o sursa de disconfort maxim, care sa va deruteze si sa va afecteze negativ preformantele. Lucrul este cu atat mai important in cazul in care sunteti supravegheati in vederea unei promovari. Ca urmare, trebuie sa va si retineti reactiile, pentru a nu face o impresie neplacuta. A juca teatru ar putea sa devina imperativ, iar acest lucru va poate cauza o stare de stres, care sa va destabilizeze psihic. Daca nu veti sti sa va manageriati cum trebuie sentimentele, este posibil sa rabufniti in familie si sa provocati, si in acest plan al vietii voastre, o serie de dificultati.