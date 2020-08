Se spune că tenul este cartea de vizită a unei femei. Așa că problemele de sănătate care afectează pielea sunt mai vizibile și mai deranjante pentru sexul frumos. Folosește aceste leacuri pentru problemele pielii.



Dr. farmacist Ovidiu Bojor te îndeamnă să ai grijă și de problemele interne care generează anumite afecțiuni ale tenului. De exemplu, acneea, dermatita seboreică, furunculoza, infecțiile cutanate sau eczemele pot fi cauzate de intoxicarea organismului. Așa că în acest caz ai nevoie să bei ceaiuri diuretic-depurative, care să-ți ajute ficatul să funcționeze bine și să elimini toxinele din organism.



Leacuri pentru problemele pielii: Gălbenelele



”Gălbenele sunt recomandate în inflamații ale pielii, vânătăi, contuzii, furunculoze și eczeme.



Extractele liofilizate din flori de gălbenele (le poți găsi în comerț) inhibă dezvoltarea slafilococului auriu şi a ciupercii Candida albicans. Se face o infuzie din 30 de grame de plantă la un litru de apă. Se strecoară și cu acest ceai se fac spălături vaginale sau se aplică sub formă de comprese pe suprafețele lezate. Tinctura se diluează cu 100 ml de apă fiartă și răcită și se aplică sub formă de comprese. Există și numeroase unguente pe bază de gălbenele”, scrie acad.dr. farmacist Ovidiu Bojor.



Cicatrizante naturale



Uleiul de cătină este unul din cele mai bune leacuri pentru problemele pielii. Are acțiune favorabilă în tratarea arsurilor și în diferite dermatoze întrucât acționează ca cicatrizant. Se aplică direct pe zona afectată de două-trei ori pe zi. Cânepa codrului este și ea un bun cicatrizant, de folos în răni diverse și plăgi nepurulente. Pentru dermatite care au cauze interne se bea și ceai din părțile aeriene ale plantei recoltate în timpul înfloririi (infuzie dintr-o linguriță de plantă la o cană cu apă). Se beau una-două căni pe zi. Nu trebuie folosită în doze mari întrucât este iritantă pentru mucoasa gastrică. Extern, se aplică sub formă de comprese sau se fac spălături cu infuzie concentrată (o lingură la o cană cu apă). Tot pentru arsuri și răni se recomandă ulei esențial de cimbru și ulei de isop. Se folosesc două-trei picături în combinație cu ulei de măsline sau de floarea-soarelui.