Dodon, îngrijorat în continuare de pierderea guvernului, îl trimite pe Filip la negocieri

Ieșirea de luni a liderul PD Pavel Filip, care a chemat opoziția la negocieri, cu doar câteva ore înainte de ședința tradițională de luni a PSRM-PDM, a fost una convenită cu liderul de facto al socialiștilor, Igor Dodon. Ba chiar a fost organizată la solicitarea acestuia, îngrijorat fiind că problemele tot mai mari cu care se confruntă țara pot duce la proteste masive și la crearea unei coaliții antisocialiste care să ducă la demiterea guvernului și dezintegrarea majorității parlamentare.



Igor Dodon este tot mai îngrijorat. În dimineața zilei de luni el a anunțat că este gata să ceară noi împrumuturi pentru agricultori. La amiază l-a trimis pe Pavel Filip să cheme opoziția la negocieri, iar seara s-a întâlnit cu democrații pentru a discuta situația.



Or, situația este într-adevăr gravă. Pe lângă criza pandemică și cea economică din ce în ce mai aprofundate, criza din agricultură este probabil cea mai gravă din ultimii 30 de ani. Reacția tardivă a autorităților, dar și soluțiile insuficiente i-a scos din sărite pe agricultori, care au întețit protestele, iar o acțiune masivă a fost anunțată pentru marți.



În acest context, surse din cadrul PDM susțin că propunerea lansată luni de Pavel Filip de a invita PAS și Platforma DA la discuții a fost solicitată de fapt de Igor Dodon. Acesta este îngrijorat că în preajma alegerilor prezidențiale ar putea pierde guvernul și majoritatea parlamentară sub presiunea protestelor, dar și în contextul tot mai multor șovăieli din partea unor deputați democrați.



Astfel, propunerea lui Pavel Filip, la solicitarea lui Dodon, are drept scop, în primul rând, să calmeze spiritele în rândul agricultorilor, lăsând să se înțeleagă că autoritățile caută soluții.



În același timp, aceasta are drept scop de a atrage opoziția în discuții și a o împiedica să-și realizeze propria agendă. Să știe că grupul Pro-Moldova și Platforma DA au lansat apelul privind convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului. Platforma DA a și început colectarea de semnături de la deputați în acest sens. Dacă majoritatea parlamentară se va eschiva de la organizarea sau participarea la ședință, va atrage mânia agricultorilor, care ar putea chiar să vină să picheteze parlamentul. În același timp, organizarea unei astfel de ședințe poate avea un final neprevăzut. Or, nu în zadar PSRM a decis închiderea ad-hoc a sesiunii parlamentare de primăvară-vară.



Astfel, rolul pe care ar urma să-l joace Filip, este să țină PAS și PPDA în discuții, oferindu-le probabil anumite promisiuni, pentru a nu le permite să întreprindă măsuri mai radicale care ar pune în pericol existența coaliției, dar și securitatea sa în fața justiției.



Platforma DA a anunțat luni că va avea o rundă de discuții cu PAS și PDM în privința situației agricole. Deocamdată nu este clar cine și la al cui apel a răspuns și cine va cădea până la urmă în plasă. Cert este că situația se încinge, iar Igor Dodon recurge tot mai des la serviciile lui Pavel Filip pentru a scoate castanele fierbinți din foc. Se pare că acesta va fi și în continuare rolul liderul PDM pentru a răsplăti clasarea unor dosare de genul privatizărilor de la Casa Presei sau monopolul la exportul de nuci, dacă tot veni vorba de agricultură.



Or, schemele din domeniul agricol îi sunt foarte cunoscute lui Filip și unora din echipa sa. În primul rând este vorba de subalternul său actual, dar și în guvernul pe care l-a condus - Nicolae Ciubuc, consăteanul lui Igor Dodon. Ciubuc a fost în perioada 2010-2018 director adjunct și director al Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură, aceasta fiind instituția care se ocupă inclusiv cu repartizarea subvențiilor la agricultori. Or, anume odată cu începerea carierei lui Ciubuc (pe atunci protejat al lui Vlad Filat) la AIPA, instituția a acordat subvenții de milioane unor companii în spatele cărora se afla Filat (inclusiv Caravita, implicată în furtul miliardului), fostul ministru al Agriculturii, Vasile Bumacov și fostul director al ANSA, Gheorghe Gaberi (apropo, acesta fiind consătean al lui Ciubuc și, respectiv, Dodon). În 2015 Procuratura Generală a pornit un dosar penal pentru spălare de bani și escrocherie pe acest caz.



Din câte se cunoaște, Ciubuc era persoana care transmitea „otkaturile” de la agricultori celor de la guvernare, în schemă figurând și fostul viceministru al Agriculturii, Nicolae Olaru. Se pare că CNA a reacționat atunci, dar ulterior dosarul a fost clasat deoarece, între timp, Ciubuc și experiența sa de „comunicare” cu agricultorii a fost de folos și noului premier, Pavel Filip, care l-a făcut director AIPA.



Chiar dacă se declară „curat ca lacrima”, în 2014 (adică imediat după schema cu firmele lui Filat), Ciubuc a intrat în vizorul Comisiei Naționale de Integritate (CNI) (redenumită, între timp, în Agenția Națională de Integritate) pentru că nu ar fi declarat casa din Chișinău în care locuia, proprietate care, în acte, era deținută de soacra sa, Daria Racoviță.