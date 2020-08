Suferi de stres cronic? 4 soluții pentru a-ți reveni

Dacă fiecare medic la care ai mers ți-a spus că nu suferi de o afecțiune clară, ci mai degrabă stresul și-a pus o amprentă negativă asupra organismului tău este cazul să iei măsuri pentru a-ți reveni. Depășește starea de stres cronic și îmbolnăvirile dese cu ajutorul măsurilor propuse de specialiști.



Potrivit studiilor realizate, dacă fiecare dintre noi și-ar da seama ce efecte nocive are stresul asupra organismului cu siguranță am începe imediat o strategie utilă pentru a-l combate. Deși este adevărat că este o stare din ce în ce mai des întâlnită, nu este deloc un motiv pentru a accepta că nu ai ce să faci. Din contră, este esențial să creezi planuri de refacere pentru a susține organismul în cazul unui stres cronic.



Metabolismul și sistemul endocrin sunt foarte vulnerabile în fața stresului, iar prelungirea acestei stări va avea drept rezultat problemele de greutate sau dificultatea de a memora informații noi. De asemenea, dacă suferi de stres cronic și riscul de deces crește foarte mult.



Cu toate aceastea, nu ai cum să fugi din calea stresului.



Este imposibil să eviți complet perioadele dificile sau momentele în care nu știi sigur ce ar trebui să faci. Potrivit specialiștilor, punctul de plecare este decizia de a te confrunta cu situația care te deranjează, în loc să încerci să o ignori crezând că se va rezolva de la sine. Reacțiile potrivite reprezintă sistemul de susținere al organismului pentru a face față stresului cronic.



Iată cum trebuie să procedezi pentru a neutraliza efectele nocive:



1. Fii atent la dietă

Meniul potrivit poate face minuni pentru diminuarea impactului negativ al stresului. Este foarte important să alegi alimente naturale, neprocesate, care vor aduce nivelul de insulină și cortizol la valorile normale.

Este indicat să mănânci de 7 ori pe zi. Poate ți se pare mult, dar nu este nevoie să guști decât puțin, nu să realizezi mese copioase.

Gustările dese vor da impulsul necesar metabolismului și te vei simți mai bine în doar câteva zile. În afară de plusul de energie vei observa și eliminarea greutății excesive pentru că vei începe să arzi eficient caloriile consumate.



2. Regândește fiecare situație problematică

Gândurile au o putere incredibilă și pot influența o schimbare totală a perspectivei. Contează foarte mult să înțelegi că stresul vine din interior și că acolo este și locul asupra căruia ai cea mai mare putere. Creează liniștea de care ai nevoie cu ajutorul afirmațiilor pozitive, al optimismului și al stării de recunoștință pentru tot ceea ce te face să fii bucuros că ești aici și acum. Fă această schimbare treptat, cu multă compasiune, respect și înțelegere pentru tine însuți.



3. Practică relaxarea activă

Există un motiv pentru care majoritatea terapeuților îți vor recomanda să asociezi orice tratament pentru relaxare cu plimbările sau alte forme de exerciții fizice. Relaxarea activă are un rol important pentru învingerea stresului cronic.

Poți să te plimbi sau să te joci alături de câinele tău, poți practica yoga sau poți dansa prin casă.

Important este să te miști mai mult pentru a diminua nivelul de adrenalină și cortizol. Dacă este posibil mergi dimineața să înoți. Potrivit specialiștilor, contactul cu apa creează o stare intensă de relaxare, fiind foarte util împotriva depresiei și anxietății. În plus, îți vei tonifia tot corpul și vei stimula metabolismul.



4. Respiră adânc

Starea de tensiune în care te menține stresul te poate face să uiți să respiri pentru că te aștepți mereu să apară un pericol. Din acest motiv este esențial să respiri adânc pentru a deveni din nou calm. De fiecare dată când te simți agitat sau ți se pare că nu mai reziști presiunii la care ești supus respiră lent și adânc timp de 5 minute.

Poți încerca uleiurile esențiale pure.

Lavanda, în mod special, reduce stresul și poți aplica uleiul esențial pe încheieturi pentru a favoriza calmul și relaxarea. De asemenea, poți folosi uleiul de trandafiri cu săruri Epsom pentru o baie ralaxantă.