7 mituri despre îmbătrânire pe care trebuie să le uiți

Durerile articulare sau irascibilitatea ți se par legate iremediabil de îmbătrânire? Dacă aplici măsurile potrivite nu va fi nevoie să-ți faci griji din cauza ideilor vehiculate despre vârstele înaintate.



Dacă până acum te-ai lăsat ghidat de ideile preconcepute legate de îmbătrânire, este momentul să descoperi că ai mai mult control decât credeai asupra felului în care trecerea anilor își pune amprenta asupra vieții tale. Este suficient să faci mici schimbări pentru a preveni simptomele neplăcute sau disconfortul care apare odată cu înaintarea în vârstă.



Iată care sunt principalele mituri despre îmbătrânire în care nu trebuie să mai crezi:



1. Încheieturile care dor sau trosnesc

De fapt, nu vârsta determină durerile articulare, ci lipsa exercițiilor fizice. În urma studiilor realizate în Australia de cercetătorii de la Centrul Medical al Universității Monash s-a observat că femeile cu vârste între 40 și 67 de ani care făceau exerciții fizice cel puțin 20 de minute la două săptămâni aveau mai mult cartilaj la nivelul genunchilor față de cele care aveau un stil de viață sedentar. Astfel, mișcarea poate preveni artrita și încheieturile care „scârțâie” sau trosnesc.



2. Oasele devine fragile, iar postura se înrăutățește

Nu uita, numai finalul vieții marchează momentul în care nu mai poți face nimic împotriva îmbătrânirii. Deși apare mai des în rândul persoanelor de vârsta a treia, osteoporoza poate fi prevenită.

Studiile realizate asupra femeilor care au trecut de vârsta de 100 de ani au relevat faptul că numai 56% dintre ele aveau osteoporoză, iar afecțiunea nu s-a manifestat decât după vârsta de 87 de ani. Iar acest lucru s-a întâmplat într-o perioadă în care nu se cunoșteau efectele exercițiilor fizice și ale meniului zilnic asupra densității osoase. În prezent ai mult mai multe șanse de a preveni această afecțiune și de a evita fracturile.



3. Moștenirea genetică determină modul în care vei îmbătrâni

Nu este deloc adevărat. Chiar și în cazul persoanelor care se nasc cu gene extrem de sănătoase, stilul de viață va determina cum va reacționa organismul în cadrul procesului de îmbătrânire. Moștenirea genetică poate fi afectată de felul în care mănânci și de nivelul de activitate fizică. De asemenea, expunerea la poluare sau la diferite substanțe toxice în timpul activității profesionale pot afecta sănătatea și rezistența organismului.



4. Pe măsură ce îmbătrânești nu mai poți fi creativ

Nu este neapărat așa. De fapt, creativitatea oferă numeroase beneficii la vârste înaintate pentru că menține funcțiile cognitive și reduce stresul.

În cadrul unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea George Washington s-a demonstrat că persoanele de vârsta a treia care fac parte din corul bisericii sunt mai sănătoase, iau mai puține medicamente și au mult mai puține accidente sau căzături pe parcursul anului față de persoanele care nu se implică în astfel de activități. Cei care cântau au declarat că nu se mai simt singuri, au devenit mai optimiști și participă la mai multe activități în cadrul comunității de-a lungul anului.



5. Creierul nu se mai dezvoltă de la 3 ani

Aest mit a fost desființat în anii ’90 și de atunci oamenii de știință nu mai consideră creierul drept un organ static. Studiile realizate au arătat că se creează constant conexiuni noi între neuroni și creierul le fortifică pe cele existente de-a lungul întregii vieți, atâta timp cât îi furnizezi activități care constituie exerciții utile cum ar fi coloratul, croșetatul, jocurile de cuvinte etc. În cele din urmă creierul este cel mai important mușchi al organismului uman și are nevoie să se mențină în formă.



6. Creierul se micșorează cu trecerea timpului

Acest mit a fost lansat în urma studiilor realizate în 2002 care arătau că hipocampul, partea creierului care controlează memoria, era mult mai mic în cazul persoanelor în vârstă față de cele mai tinere. Cu toate acestea, dr.

Sonia J. Lupien nu s-a lăsat convinsă de aceste rezultate și a demonstrat că nu vârsta, ci stresul micșorează hipocampul. Astfel, creierul persoanelor mai în vârstă era mai redus ca dimensiuni din cauza momentelor stresante prin care trecuseră. Când au fost examinate creierele a 177 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 85 de ani, dr. Lupien a demonstrat că 25% dintre creierele celor cu vârste între 18 și 24 de ani aveau un volum al hipocampului la fel de mic precum cel al persoanelor cu vârsta între 60 și 75 de ani. În aceste condiții, nu anii din calendar, ci combaterea stresului devine elementul primordial.



7. Persoanele în vârstă sunt întotdeauna irascibile

Nu este deloc așa. Cercetătorii din Heidelberg, Germania, au intervievat 40 de persoane cu vârsta de peste 100 de ani au constatat că, în ciuda problemelor de mobilitate sau mintale, 71% dintre aceștia declarau că sunt fericiți și mai mult de jumătate dintre ei considerau să sunt la fel de fericiți ca și atunci când erau tineri. În plus, când au fost comparați cu un grup de persoane cu vârsta între 40 și 50 de ani, nivelul de mulțumire era similar.

Și cel mai important lucru este că 70% dintre cei care au peste 100 de ani râd foarte des.

În concluzie nu există o definiție universală a îmbătrânirii, ci depinde de tine să scrii o poveste diferită de regulile generale. Poți începe chiar astăzi!