Autorităţile au aprobat actele necesare pentru redeschiderea grădiniţelor

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au semnat ordinul comun referitor la aprobarea Reglementărilor-cadru speciale privind punerea în aplicare a Instrucțiunii de pregătire pentru redeschidere și reluare a activității instituțiilor de educație timpurie. Documentul prevede trei etape de bază, necesare pentru relansarea grădiniţelor, transmite MOLDPRES.



Conform regulamentului, prima este etapa de pregătire a redeschiderii instituțiilor de educație timpurie: autoevaluarea oportunităților și riscurilor iminente privind redeschiderea instituției, conform „Instrucțiunii cu privire la pregătirea pentru redeschidere și reluare a activității instituției de educație timpurie”, realizarea acțiunilor și lucrărilor/dotărilor, în special cu echipamente de securitate individuală, cu produse de curățenie și dezinfectante, conform Raportului de autoevaluare. Acesta finalizează cu aprobarea structurilor teritoriale Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică și ale Agenţiei Naţionale de Siguranţă a Alimentelor (ANSA), elaborarea planului instituțional de redeschidere și reluare a activității, instruirea/informarea angajaților și a părinților despre noile condiții de activitate a instituției în perioada de carantină.



Cea de-a doua este etapa de testare: revenirea la grădiniță se face gradual, în funcție de situația epidemiologică din localitatea respectivă, cu 1-2-3 grupe de copii cu vârsta 5-6-7 ani, micșorate ca număr per grupă, cu micșorarea timpului de aflare a copiilor în instituție, în funcție de gradul de implicare a părinților în muncă, în 1-2-3 grădinițe din localitate/sector, în spațiile educaționale și de îngrijire pregătite din perspectiva controlului infecției Covid-19 etc.



Şi cea de-a treia etapă, de bază, prevede reluarea propriu-zisă a activității instituției, în conformitate cu Reglementările-cadru speciale: primirea copiilor (filtrul de dimineață, păstrarea distanței, limitarea intersectărilor grupelor de copii etc.); organizarea procesului educațional și de îngrijire (activități preponderent în aer liber, dezinfecția jucăriilor, materialelor didactice, educația copiilor pentru păstrarea distanței fizice/sociale etc.); activitatea angajaților în perioada carantinei (purtarea măștilor în incinta instituției și când interacționează cu cel puțin o persoană, limitarea intersectărilor, igienizarea, dezinfectarea și aerisirea periodică a spațiilor, suprafețelor etc.).



Documentul a fost consultat cu specialiștii de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Centrul Național de Sănătate Publică, ANSA, cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (circa 150 primari), ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, precum și cu manageri de grădinițe (circa 240 persoane), reprezentanți ai societății civile.