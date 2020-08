8 lucruri rele care ţi se pot întâmpla dacă nu dormi destul

Organismul uman are nevoie, în medie, de 7-9 ore de somn pentru a funcţiona optim, număr de ore pe care cei mai mulţi dintre noi nu-l îndeplinesc în mod constant



1. Ai parte de dureri de cap mai dese

Oamenii de ştiinţă nu îşi dau seama exact care sunt cauzele acestui fenomen, dar cert este că e real: persoanele care se confruntă cu privarea de somn au parte de dureri de cap mai frecvente decât acelea care dorm suficient. De altfel, teribilele migrene sunt favorizate de nopţile albe, la fel cum cei care suferă de apnee de somn se trezesc dimineaţa, în 58% din cazuri, cu dureri îngrozitoare de cap.



2. Te îngraşi

Odihna insuficientă favoriează creşterea în greutate din cauza dezechilibrelor hormonale pe care le creează. Printre altele, somnul de proastă calitate sau prea puţin determină secreţia suplimentară de grelină, acel hormon responsabil de senzaţia de foame. Aşa se face că, atunci când eşti obosită, ai un apetit mai mare decât de obicei, iar capacitatea ta de a face faţă tentaţiilor periculoase pentru siluetă scade dramatic.



3. Vederea ta are de suferit

Cu cât dormi mai puţin, cu atât vezi mai prost! Privarea cronică de somn este asociată dezvoltării vederii înceţoşate şi chiar halucinaţiilor, în cazurile severe când nu dormi nopţi la rând.



4. Rişti să suferi de boli de inimă

Studii multiple au dezvăluit că lipsa somnului duce la creşterea tensiunii arteriale şi, pe termen lung, favorizează bolile de inimă. Este suficient să dormi câte 4 ore pe noapte de-a lungul unor perioade mai lungi de timp pentru ca nivelul proteinei C reactive din sânge, un marker al riscului de boli cardiace, să crească îngrijorător de mult.



5. Îţi scade viteza de reacţie

Când eşti obosită, cel mai indicat ar fi să nu te urci la volan; nu de alta, dar viteza ta de reacţie îţi scade dramatic. Acelaşi fenomen este valabil în orice context în care trebuie să iei decizii rapid, poate chiar într-o fracţiune de secundă.



6. Nu te poţi concentra

La birou sau acasă eşti mereu distrasă? Nu reuşeşti să te concentrezi asupra sarcinilor de lucru? Ei bine, s-ar putea să nu fii aeriană de la Mama Natură, ci din cauza privării de somn. Incapacitatea de a te concentra cu adevărat asupra unui stimul este şi ea o consecinţă a lipsei unei odihne adecvate. De aceea, dacă vrei ca atenţia ta sa redevină ce era cândva, este esenţial să îţi reglezi programul de somn.



7. Îţi scade imunitatea

Sistemul imunitar, cel care te protejează până şi de banalele răceli, are de suferit când nu dormi suficient. În sezonul rece, un sistem imunitar compromis te predispune la îmbolnăviri pe care, în alte circumstanţe, le-ai "duce pe picioare", iar, pe termen lung, la probleme grave de sănătate.



8. Îţi creşte riscul de a dezvolta cancer

Corelaţia dintre lipsa de somn şi bolile canceroase a început să fie studiată recent, însă, în condiţiile în care imunitatea scăzută si un ritm circadian dereglat rezultă direct din privarea de somn, nu este de mirare că studii preliminare au sugerat că oamenii care nu dorm suficient sunt supuşi unui risc major de a dezvolta anumite tipuri de cancer, precum cel mamar şi cel de colon.