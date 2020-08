Ce spun astrele azi, 7 august

Berbec

Astazi veti fi la inaltime, mai ales daca veti fi acompaniati de persoana sau persoanele voastre favorite. In cercurile sociale aveti o atitudine absolut fermecatoare, care atrage privirile si atentia multora dintre cei din jur. Profitati de posibilitatea de a fi in centrul atentiei, pentru a va securiza pozitiile castigate pana acum sau pentru a creste in ochii celor care sunt intr-o pozitie superioara. Totusi, nu incercati sa va angajati in chestiuni prea serioase astazi, deoarece nu sunteti suficient de lucizi pentru a va asuma responsabilitati. Inclusiv in plan personal, puteti beneficia de atmosfera propice pentru a va gasi un partener stabil sau pentru a strange legaturile intr-o relatie de cuplu deja existenta.



Taur

Exista riscul ca astazi sa adoptati un comportament putin mai indraznet, mai ales in privinta finantelor. Aveti grija sa nu incheiati nici un contract cu miza financiara mare, sa nu chetuiti bani care nu va apartin sau sa nu va depasiti cu foarte mult propriul buget, caci pagubele vor fi majore si va vor afecta pentru o lunga perioada de timp. De asemenea, exista posibilitatea de a intalni persoane care se pot manifesta agresiv la adresa voastra, fie din motive obiective, fie din motive subiective, dar este clar ca au ceva cu persoana voastra. Unii dintre ei s-ar putea sa actioneze, insa, fara a mai tine seama de nici o regula, trecand usor peste vigilenta voastra nativa.



Gemeni

Nu va ganditi sa faceti cine stie ce miscari riscante, deoarece nu veti avea nimic bun de castigat. Dimpotriva, s-ar putea sa va faceti singuri o serie de probleme, care sa va afecteze serios pentru perioada viitoare. Cea mai inteleapta decizie pentru ziua de astazi ar fi sa va mentineti mereu pe partea sigura, fara sa va expuneti riscurilor in mod gratuit. Supravegheati-va mult mai exigent finantele si sanatatea. Din punct de vedere financiar, sunteti vulnerabili la cheltuieli neprevazute, care pot sa apara si care nu pot fi evitate, iar din punct de vedere al sanatatii, incercati sa nu va stresati prea mult si sa gasiti modalitati de a va relaxa si odihni.



Rac

Astazi apar circumstante care va provoaca la actiune, insa nu la orice fel de actiuni, ci la actiuni indraznete, care sa tenteze riscul. Aveti mare grija caci, in ciuda norocului de care ati putea beneficia, se prea poate sa ajungeti in asa situatii in care sa va simtiti prinsi in capcana. Asta inseamna ca nici inainte nu veti putea merge, cel putin nu cu inima impacata, dar nici inapoi nu veti mai putea da. Asa ca, prudenta si calm, fara sa va avantati in afaceri riscante! Acordati atentie relatiei de cuplu, mai ales daca in ultima perioada ati cam neglijat-o, din lipsa de timp. Puteti chiar sa actionati in sensul organizarii unor activitati alaturi de partener, care sa contribuie la consolidarea legaturii dintre voi.



Leu

Totul se schimba rapid in jurul vostru, asa ca trebuie sa reusiti sa va adaptati atitudinea in functie de context. Daca veti insista foarte mult pe conservatorism si veti alege sa rezistati la ceea ce se intampla in jur, este foarte posibil sa inregistrati pierderi consistente, atat pe plan personal, cat si pe plan profesional. Aceasta zi se arata destul de propice unor schimbari in planul afacerilor, in planurile financiare, domenii in care va puteti afirma fara teama, deoarece riscurile sunt scazute pentru ziua de azi. Totusi nu este cazul sa tentati norocul, in momente in care lucrurile merg bine si sunt echilibrate.



Fecioara

Va schimbati cam des parerea in ultima vreme, in legatura cu mai multe chestiuni asupra carora se parea ca nu veti mai reveni. Ii derutati foarte mult pe cei din jur, care nu mai stiu ce sa mai creada si cum sa se mai comporte; actiunile derutante risca sa creeze animozitati. Ar fi bine sa nu abdicati prea des de la echilibru, chiar daca va este mai greu sa va mentineti pe aceasta linie. Nu mai puneti lumea in dificultate, deoarece va atrageti sentimente negative din partea celorlalti, care isi stabiliseara deja un plan de actiune si care acum se vad nevoiti sa il modifice radical. Nimanui nu-i este pe plac sa tot ajusteze ceva ce se poate finaliza printr-o linie de actiune ferma.



Balanta

Este o zi in care va trebui sa va controlati pornirile impulsive, chiar daca v-ati dori sa mai schimbati cate ceva in viata voastra. Rutina zilnica v-a macinat destul, asa incat va ganditi ce ati putea face pentru a mai condimenta putin viata de zi cu zi. Este bine sa fiti cu bagare de seama la orice actiuni pe care le-ati putea intreprinde, deoarece, in starea de exuberabta in care sunteti, este foarte posibil sa nu luati in considerare toate detaliile unor astfel de actiuni, astfel incat sa nu apreciati corect consecintele care ar putea urma. Si-apoi, condimentele s-ar putea dovedi prea piparate!



Scorpion

Astazi sunteti manati de curiozitate, va doriti sa aflati cat mai multe despre orice. Si nu degeaba! Intotdeauna ati pus mare pret pe informatie, care sta la baza unor decizii documentate si conforme realitatii. Asa incat, nu evitati nici un prilej de a socializa, de a asculta ce se mai povesteste. Chiar daca nu veti fi in centrul atentiei, asa cum va place sa fiti de obicei, este important sa fiti in zona si sa asimilati noutatile. Nici nu se stie cand anumite detalii, pe care le-ati aflat intamplator, ar putea deveni extrem de valoase. Relatiile romantice trebuie gestionate cu grija; dragostea la prima vedere poate fi periculoasa astazi.



Sagetator

Aveti posibilitatea sa aveti realizari notabile, mai ales in domeniul financiar si profesional. In ceea ce priveste finantele, s-ar putea sa fiti pusi in situatia de a va reevalua prioritatile, in ceea ce priveste cheltuielile pentru perioada viitoare, astfel incat sa scoateti din peisaj acele cheltuieli inutile, care va incarcau nota de plata in fiecare luna. Este foarte posibil sa reusiti sa faceti economii importante astfel, care sa va dea posibilitatea sa puteti investi in alte domenii care va intereseaza si care va pot aduce, in timp, un plus de venituri. Puteti sa va ganditi chiar la transformarea unui hobby intr-o activitate aducatoare de venit suplimentar.



Capricorn

Astazi va veti pune la bataie abilitatile de comunicare, deoarece se profileaza o serie de oportunitati de a participa la proiecte de viitor consistente si trebuie sa va faceti remarcati intr-un fel sau altul. Si cum relationarea este punctul vostru forte, ar fi bine sa mizati pe acest aspect. Poate veti face si o calatorie neasteptata in aceasta zi, legata tot de participarea voastra la ceva important, atat pentru prezent, cat si pentru viitor. Aveti toate sansele sa intrati intr-un parteneriat profitabil, daca aveti suficienta perspicacitate pentru a vedea posibilitatile care se prefigureaza.



Varsator

Din pacate, norii negri isi fac aparitia in zona vietii voastre personale. Ceva se poate intampla in relatia cu partenerul sau cu unul dintre apropiati, ceva care va va strica intreaga zi; va fi greu de gestionat o astfel de situatie neprevazuta. Si pentru ca problema poate fi ceva mai delicata, anxietatea porneste inclusiv de la faptul ca nu stiti cum ati putea sa actionati ca lucrurile sa revina la normal. Sau poate apar probleme financiare neprevazute, care va strica planuri de mult gandite si puse la punct, ceea ce poate, intr-adevar, sa va intoarca pe dos, atat pe voi, cat si pe mebrii familiei direct implicati.



Pesti

Se pare ca ati intrat intr-o pasa foarte buna in viata profesionala. Obtineti avantaj dupa avantaj si asta va da o satisfactie nemarginita si va mangaie asa cum va doriti ego-ul; mai ales ca ego-ul vostru nu este deloc de neglijat. Totusi, exista si reversul medaliei, daca nu intelegeti sa actionati asa cum trebuie pentru a va mentine pozitiie castigate. Nu ignorati si nu minimizati importanta niciunui detaliu care ar putea face ca ansamblul sa devina unul reusit. Orice aspect poate fi extrem de important si va poate propulsa acolo unde va doriti sa ajungeti. Puteti sa mizati si pe unele persoane pe care le-ati cunoscut in ultimul timp; s-ar putea sa aveti suprize foarte placute.