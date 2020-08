SUA/alegeri: Fanii fostei Prime Doamne Michelle Obama continuă să spere că va accepta să devină vicepreşedintele lui Biden

Fanii fostei Prime Doamne a SUA Michelle Obama nu renunţă, nici în ultimul moment, să încerce să o convingă să devină colegă de echipă a candidatului democrat la preşedinţie Joe Biden în cursa pentru Casa Albă, unde, dacă Biden ar câştiga alegerile din noiembrie, Michelle ar reveni de această dată ca vicepreşedinte al Statelor Unite, relatează joi dpa.



Joe Biden, care urmează să ia o decizie zilele acestea privind candidatul său la vicepreşedinţie, "trebuie să vină cu cel mai puternic ticket posibil pentru a obţine o victorie zdrobitoare, care nu doar să-l înlăture pe Donald Trump din funcţie, ci să şi arunce spiritul neamerican al trumpismului la coşul de gunoi al istoriei", îndeamnă într-o scrisoare deschisă comitetul de susţinere a dnei Obama pentru postul de vicepreşedinte, între semnatari numărându-se şi actorul premiat cu Oscar Louis Gossett Jr.



Tandemul Biden-Michelle Obama creşte şi şansele ca democraţii să recupereze controlul asupra Senatului, notează comitetul.



Joe Biden a promis să aleagă o femeie pentru postul de vicepreşedinte, iar multe dintre potenţialele candidate sunt de culoare.



Întrebat în aprilie ce ar face dacă Michelle Obama şi-ar exprima interesul pentru a-i fi coechipier, Biden a afirmat că ar alege-o "fără ezitare".



Dar, deşi este evident foarte iubită şi capabilă să atragă voturi - în 2019 un sondaj YouGov a desemnat-o drept cea mai admirată femeie din lume, depăşindu-le pe Angelina Jolie şi Oprah Winfrey -, Michelle Obama a spus în repetate rânduri că nu vrea să candideze, începând din martie 2016, când, înainte de încheierea celui de-al doilea mandat de preşedinte al lui Barack Obama, ea a afirmat clar că nu intenţionează să se întoarcă la Casa Albă. "Nu voi candida la preşedinţie. Nu, n-am să fac asta", a declarat ea atunci în faţa unui auditoriu vizibil dezamăgit, şi nu s-a răzgândit de atunci, cel puţin public.



Fosta Primă Doamnă a explicat că poate face mai multe pentru societate rămânând în afara politicii. În 2018, ea a lansat asociaţia nonprofit When We All Vote, vizând încurajarea participării la vot a tinerilor, iar în acelaşi an şi-a lansat cartea de memorii devenită bestseller "Becoming".



Comitetul de susţinere a candidaturii sale la vicepreşedinţie recunoaşte în scrisoare că sunt şi alte persoane "calificate" pentru această funcţie şi că va susţine în final pe oricine va fi nominalizat.



În afară de faptul că pare foarte improbabil ca Michelle să accepte o eventuală invitaţie din partea lui Biden, în mai, ziaristul şi scriitorul Michael Arceneaux a pledat în revista Essence, având ca public-ţintă femeile afro-americane, ca fosta Primă Doamnă a SUA să fie lăsată în pace.



"Michelle Obama nu vrea să fie preşedinte. Şi având în vedere halul în care se află America în acest moment, nici nu e de mirare. Propun să o lăsăm pe dna Obama în pace. Trebuie să-i respectăm dorinţa de a încerca să schimbe lucrurile în bine din afara politicii oficiale. Şi-a câştigat acest drept", a scris Arceneaux.