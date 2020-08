La ce riscuri se expun utilizatorii Tik Tok?

Aplicația TikTok a fost interzisă în India și este pe punctul de a păți același lucru în SUA.



Un expert în securitate informatică a analizat, însă, codul TikTok și a constatat că aplicația nu colectează date mai multe sau mai sensibile decât rețelele de socializare americane Facebook sau Snapchat. Asta nu înseamnă, însă, că guvernul chinez nu poate transforma aplicația într-o unealtă de spionaj, la nevoie.



Baptiste Robert a declarat, pentru Newsweek, că în acest moment TikTok nu are un comportament suspicios, iar aplicația obține date despre utilizatori pe care le colectează de asemenea Facebook, Snapchat sau Instagram. „În forma actuală, TikTok nu are un comportament suspicios și nu face un transfer neautorizat de date neobișnuite”, a declarat Robert.



Aplicația transmite pachete de date către servere la fiecare cinci minute. Aceste informații sunt despre dispozitivul utilizatorului (smartphone sau tabletă, Android sau iOS etc.), limba folosită, regiunea și versiunea aplicației. Este un comportament standard pentru o aplicație de social media, potrivit expertului.



Robert a descoperit și că datele utilizatorilor americani sunt, într-adevăr, găzduite pe servere din SUA, iar un server de backup există în Singapore.



TikTok nu este mai rea, la capitolul confidențialitate, decât Facebook



Un al doilea expert în securitate informatică, care folosește online aliasul „x0rz”, a declarat pentru Newsweek că aplicația TikTok este la fel de invazivă ca Facebook, dar nici el nu a descoperit ceva neobișnuit.