Sanatoriile moldovenești din Ucraina vor avea un nou statut de activitate

Cancelaria de Stat a Guvernului Moldovei a început restructurarea proprietății moldovenești de pe teritoriul Ucrainei. În gestiunea ei se află sanatoriile "Moldova" din Truskaveț și "Sănătate" din Sergheevka.



După cum a relatat pentru IPN Liliana Iaconi, secretar general al Guvernului, restructurarea este necesară pentru a concorda statutele întreprinderilor moldovenești cu legislația Ucrainei.



Potrivit ei, "până vineri se preconizează finalizarea pregătirii noului statut al sanatoriului "Moldova" din Truskaveț". "Ucraina a adoptat o nouă lege, prin care a fost aprobat statutul-model al unor astfel de întreprinderi. Sanatoriul din Truskaveț funcționează în baza Statutului din anul 2003, iar acesta trebuie ajustat la documentul-model conform noii legi ucrainene", a menționat Liliana Iaconi.



Totodată, Cancelaria de Stat a remarcat, că "Statutul-model oferă prea multe prerogative administratorilor unor astfel de întreprinderi. Am împuternicit un reprezentant al Agenției Proprietății Publice din Republica Moldova pentru Ucraina și l-am delegat să pregătească mecanismul de modificare a statutului pentru a limita anumite acțiuni, care deschid prea multe “portițe", a comunicat Liliana Iaconi.-“Ieri am avut o întrevedere cu el, am examinat fiecare punct al statutului și am convenit, ce urmează a fi modificat. Dumnealui mâine va fi la Kiev și va începe acest lucru”.



Ea a mai subliniat, că statutul sanatoriului "Moldova" din Truskaveț a fost modificat și în conformitate cu rigorile registrelor oficiale ale organelor de drept din Ucraina.



Secretarul general al Guvernului a dat asigurări că principala sarcină a Cancelariei de stat vizavi de proprietatea Moldovei de pe teritoriul Ucrainei rămâne menținerea drepturilor patrimoniale ale statului moldovenesc.



Cancelaria de stat gestionează două instituții medico-sanitare din Truskaveț și Sergheevka, precum și obiecte cu proprietate parțială a Moldovei la Odesa. Restul patrimoniului moldovenesc din Ucraina ține de Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova.