Partidul ȘOR devine al treilea cel mai important partid din R. Moldova, în pofida atacurilor din toate părțile. În viitorul Parlament nu va mai putea fi ocolit

În pofida atacurilor la care este supus din partea tuturor oponenților politici, Partidul Politic „ȘOR” înregistrează o creștere stabilă și semnificativă în preferințele de vot ale alegătorilor. Acest fapt se datorează proiectelor și acțiunilor concrete pe care le realizează partidul, potrivit unei analize semnate de expertul în științe politice, Constantin Rusnac și publicate de Democracy.md. Autorul consideră că în aceste condiții, în viitorul Parlament, formațiunea, alături de alte câteva partide de stânga care sunt pe creștere, vor reduce influența socialiștilor și vor avea „un cuvânt greu de spus”, sau poate chiar „decisiv”, sugerând că ar putea forma guvernarea.



Autorul analizei constată, după ce au studiat rezultatele sondajelor de opinie din ultima perioadă de timp, că partidele de stânga câștigă tot mai mult teren, în timp ce pe dreapta, singura formațiune care va accede în parlament este PAS. PSRM este în stagnare și, cel mai probabil, pe termen mediu va pierde tot mai mulți votanți. În acest context, Partidul Comuniștilor și Partidul Nostru încearcă să revină la pozițiile pe care le-au avut cândva, în timp ce Partidul „ȘOR” este „în plin avânt”.



„Partidul ȘOR e în plin avânt și a reușit să crească de la 8% pe care le-a obținut la alegerile parlamentare, la 12-13%, conform ultimelor sondaje de opinie, cu șansa să-și crească numărul de mandate de la 7 la 16. Această creștere vizibilă atrage atenția și prin faptul că formațiunea este ținta atacurilor din toate părțile - și din partea guvernării, și a opoziției, din din stânga și din dreapta. Însă, deși practic a fost încercuită la Orhei, a reușit să se extindă în tot raionul, ba să se instaleze și în alte localități din țară, inclusiv în orașul Taraclia”, potrivit analizei.



Autorul nu exclud ca atitudinea politicienilor față de Partidul „ȘOR” să fi avut efectul invers. „Or, oameni dezamăgiți în anumite partide și anumiți lideri îi vor vota pe rivalii acestora. Totuși, principala explicație este faptul că această formațiune a continuat proiecte și programe sociale și de infrastructură în mai multe localități, creând senzația că este o echipă care se ține de cuvânt. Or, oamenii de asta au nevoie în primul rând atunci când merg să pună ștampila pe buletinele de vot - încredere că nu vor fi mințiți din nou și că cel puțin o parte din promisiunile pe care le-au auzit în campanie, vor fi transpuse în viață”.



În aceste condiții, Partidul „ȘOR”, care a devenit al treilea cel mai influent partid din Moldova, va avea o pondere semnificativă și în viitorul Parlament. „Cu 14-16 mandate în Parlament, sau chiar mai mult, Partidul ȘOR ar deveni o forță care va trebui luată în seamă și, având în vedere fragilitatea alianțelor majoritare care au existat în ultimul deceniu, va fi practic imposibil să poată fi ocolit în procesul de creare a viitoarelor majorități”, potrivit analizei.



Or, având în vedere trendul în scădere a PSRM, autorul consideră că viitoarea guvernarea ar putea fi creată anume de actuală opoziție de stânga, în frunte cu Partidul „ȘOR”. „Pe termen mediu, socialiștii vor scădea sub nivelul din 2019, alimentând forțele stângii - Partidul ȘOR, Partidul Nostru și PCRM. Cele trei formațiuni ar putea avea un cuvânt greu de spus în viitorul Legislativ. Poate chiar decisiv”, concluzionează Constantin Rusnac.