Investigație Deschide.md: Licitații trucate pe timp de pandemie de instituția condusă de Boris Golovin

Se pare că acolo unde apare Boris Golovin, actualul șef al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), au loc schemele, licitațiile incorecte și favoritismul. O dovadă în acest sens poate servi și o investigație realizată de jurnaliștii de la portalul Deschide.md despre cum CNAMUP era la un pas de a vicia o licitație cu combinezoane de protecție pentru medicii de pe prima linie, care luptă cu Covid-19.



Potrivit investigației, este vorba de două licitații în valoare de 1,8 mln de lei, una dintre care a fost anulată de Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, după ce a fost sesizată de către unul dintre participanții la licitație.



Jurnaliștii de investigație scriu că acordul pentru fabricarea combinezoanelor de protecție de unică folosință urma a fi încheiat cu SA Tehoptimed, pentru că a oferit cel mai mic preț, dar la 6 iulie întreprinderea moldo-grecească „Gemini Clothing” Ltd a fost anunțat câștigătorul concursului cu suma de 892 400 lei cu (TVA), unul dintre participanții care a oferit cel mai mare preț.



„Cel puțin câștigătorul licitației se pare că a devenit agentul economic favorit al CNAMUP și care, la cel puțin două licitații, se poziționează după oferirea unor prețuri mai mari pe locuri de mijloc, iar apoi compania devine învingătoare cu ajutorul comisiei de evaluare”, notează autorii investigației.



Presa a scris anterior despre mai multe episoade dubioase legate de numele lui Boris Golovin.



„Păcatele sale se trag încă din perioada guvernării comuniste, când a deținut și funcția de ministru-adjunct al Sănătății. Numele lui a figurat și în scandalul legat de insulina de proastă calitate, etc. Totuși, actuala guvernare a considerat, probabil, utilă experiența lui Boris Golovin acumulată în funcțiile pe care le-a deținut”, se menționa într-o investigație publicată pe portalul hotnews.md.



Anterior, numele lui Boris Golovin a fost menționat și în istoria cu o schema legată de Spitalul nr. 4, care trecea în componenţa Spitalului „Sfântul Arhanghel Mihail”, cu tot cu terenuri (circa 2 ha) şi imobile, el a fost arestat în octombrie 2019 în scandalul ambulanțelor rusești, etc.



Golovin a fost restabilit în funcție de socialiști în decembrie 2019.