De ce trebuie să dormi mai mult: 6 motive

De la pielea cu un aspect tern până la modificările imprevizibile ale stării de dispoziție, prea puțin somn îți poate afecta negativ întreg organismul. Află de ce ar trebui să dormi mai mult și ce beneficii vei obține dacă te odihnești.



Intervalul ideal de somn de 8 ore pentru fiecare noapte a fost stabilit în urma studiilor de specialitate și reprezintă durata odihnei care favorizează o stare de sănătate optimă, precum și rezultate foarte bune în plan profesional și personal. „Opt ore de somn este intervalul recomandat pentru a te scula revigorat și a putea să te concentrezi toată ziua”, spune dr. Helen Driver, specialist în somnologie din Canada.



Iată de ce este benefic să dormi mai mult:



1. Somnul te protejează de boli cardiace și diabet

Deși este normal să nu dormi foarte bine în fiecare noapte, dacă ai parte de somn agitat timp de câteva săptămâni sănătatea inimii tale va fi în pericol. „Somnul insuficient are un impact negativ asupra sistemului imunitar și există o legătură directă între lipsa somnului și creșterea în greutate.

De asemenea, prea puține ore de somn vor avea un efect negativ asupra nivelului glicemiei, crescând riscul de manifestare a diabetului de tip 2”, spune dr. Driver.



2. Somnul elimină mai multe calorii

Câte calorii vei arde în plus dacă mai dormi încă o oră sau chiar 2? Aproape 300, spun cercetătorii de la Colegiul Hendrix din Conway, Arkansas. În cadrul studiului respectiv 32 de studenți au notat ce meniu aveau și câte ore dormeau într-un interval de 3 săptămâni. În prima săptămână studenții și-au respecat ritmul normal. În cea de-a doua au dormit 1-2 ore în plus, iar în a treia săptămână au revenit la programul lor obișnuit. S-a constatat că în săptămâna în care dormiseră mai mult consumaseră cu 300 de calorii mai puțin, iar de îndată ce au început să doarmă mai puțin au mâncat mai mult.



3. Somnul previne acumularea kilogramelor în plus

În cadrul unui studiu realizat de cercetătorii de la Harvard asupra a 68.000 de femei care dormeau 5 ore pe noapte s-a constatat aveau un risc mult mai ridicat de îngrășare pe măsură ce înaintau în vârstă față de femeile care dormeau 8 ore în fiecare noapte. Deși la prima vedere ți se pare că dacă ești treaz mai multe ore vei face multe lucruri care ard calorii, să știi că nu vei fi mai slab decât cineva care doarme intervalul recomandat.

Studiul care a durat 16 ani a demonstrat că și în cazul în care mâncau mai mult femeile care dormeau în plus nu se îngrășau la fel de mult precum cele care dormeau prea puțin.



4. Vei avea rezultate mai bune la serviciu

Somnul în plus îți poate crește performanțele profesionale cu până la 34%. „Este foarte util să dormi 26 de minute în cadrul unei pauze, între orele 13 și 16. În acest mod vei fi revigorat, vei avea mai multă energie și îți vei crește performanțele fără să afectezi odihna de seară”, spune dr. Sara Mednick, cercetător de la Universitatea din California.



5. Somnul ameliorează funcțiile creierului

Lipsa somnului suficient te predispune la îmbolnăviri, dar îți afectează și capacitatea de concentrare, memoria și starea de spirit. „Somnul este direct legat de productivitate, timpi de reacție, funcțiile de memorare și învățare.

Problemele de concentrare sau interacțiunile sociale deficitare au drept cauză comună lipsa odihnei adecvate”, spune dr. Jeffrey Lipsitz.



6. Vei arăta mai bine dacă dormi cât trebuie

Persoanele care dorm numai 4-5 ore pe noapte au probleme mai des cu stomacul și migrenele, dar sunt și mai afectate de procesul de îmbătrânire, care se defășoară într-un ritm accelerat. Nu este de mirare că liniile de expresie, ridurile și cearcănele se accentuează după o noapte de somn agitat. Somnul este intervalul în care pielea ta se reface, iar dacă nu te odihnești atât cât trebuie vei avea probleme cu semnele de îmbătrânire și conturul mai puțin ferm al tenului.