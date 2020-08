La fel de bune și peste 100 de ani! 10 alimente care nu expiră niciodată

Te-ai întrebat vreodată dacă există alimente fără dată de expirare? Ei bine, cel puțin 10 alimente pot fi mâncate fără probleme și peste 10 ani. Compoziția lor le ferește de degradare, așa că oricine vrea să-și facă provizii de lungă durată trebuie să le adauge în cămară.



Alimente care nu expiră niciodată și care nu îți pun viața în pericol



Oţetul de mere

Când este ferit de razele directe ale soarelui, oţetul de mere îşi păstrează proprietăţile şi poţi fi sigur că nu va expira niciodată.

Benefic pentru dietă, sănătate şi frumuseţe, oţetul de mere se numără printre ingredientele naturale preferate de nutriţionişti şi specialişi în frumuseţe.



Mierea

Îşi poate schimba culoarea şi se poate zaharisi, dar mierea este bună pentru consum chiar şi după sute de ani, dacă este păstrată cum trebuie.

Mirea poate fi din soiuri diferite. Gustul și textura depind de tipul florilor din care provine nectarul cules de către albine.

Probabil cel mai des este întâlnită mierea de trifoi, dar și aceasta poate avea diverse arome și culori.

Culoarea obișnuită a mierii este aurie, dar poate varia de la alb la roșu închis și chiar negru.

Combinația dintre miere și laptele de capră a fost folosită pentru tratarea infecțiilor bronșice.



Orezul

În catacombele egiptene s-au descoperit depozite de orez, care încă era bun pentru consumul uman. Pentru orez nu există dată de expirare. Atenţie, însă! Păstraţi-l departe de umezeală!

Orezul, un aliment de bază pentru aproape jumătate din populaţia globului, furnizează energie organismului, stimulează activitatea cerebrală şi creşte speranţa de viaţă.

Din punct de vedere nutriţional, cel mai bun soi de orez este cel brun. 100 g de orez brun ne furnizează 99 mg de potasiu, 43 mg de magneziu, 120 mg de fosfor şi 0,14 mg de vitamina B1.



Sarea

Atunci când este ferită de umiditate, sarea este „nemuritoare”. Şi de ce n-ar fi, dacă e vorba de o piatră sfărâmată?



Sosul de soia

Dacă sticla în care este depozitat nu a fost deschisă niciodată, sosul de soia este valabil la nesfârşit. În schimb, atunci când recipientul a fost deschis, sosul de soia are o valabilitate destul de scurtă.

Utilizarea pe scară largă se datorează răspândirii budismului și vegetarianismului.

Dincolo de originea sa și de faptul că este un condiment care intensifică gustul preparatelor culinare, cel mai important aspect ține de beneficiile pe care le oferă corpului uman.



Zahărul

La fel ca mierea, atunci când este depozitat într-un recipient închis ermetic, zahărul alb, brun şi cel pudră nu se strică niciodată.



Fasolea boabe uscată

Când este ferită de dăunători, fasolea boabe nu are termen de valabilitate.

E adevărat că se va fierbe mai greu şi există posibilitatea să nu se înmoaie complet, dar valoarea nutriţională nu se schimbă, indiferent de timpul petrecut pe raftul cămării.

Consumul de fasole albă oferă multiple beneficii organismului uman.

Aceasta este bogată în antioxidanți și conține cantități importante de molibden implicat în procesul de detoxifiere. Fasolea albă este o sursă importanta de fibre și proteine și are un indice glicemic scăzut.



Cafeaua instant

Dacă o depozitaţi în congelator, cafeaua instant poate fi păstrată pentru totdeauna.

Cafeaua este un adevărat elixir al sănătății, având efecte deosebit de importante asupra sistemului cardiac și al celui cerebral.

Este de ajutor în combaterea depresiei, reglează activitatea hepatică, stimulează creierul, crește nivelul de inteligență dobandită și protejează împotriva anumitor tipuri de cancer.



Siropul de arțar

Dacă îl păstraţi în congelator, siropul de arţar nu are dată de expirare. Siropul de arţar face parte din identitatea Canadei, unde arborii de arţar stau la loc de cinste.

Mai mult, frunza de arţar este un simbol al Canadei, fiind prezentă pe monede şi pe steagul acestei ţări. Acest sirop a fost descoperit, spune legenda, mai mult din întâmplare – se pare că o femeie din tribul indian Iroquis a folosit la gătit lichidul scurs din trunchiul unui arţar.



Băuturile tari

Nu trebuie să vă grăbiţi să terminaţi o sticlă de băutură tare, pentru că alcoolul tare nu expiră niciodată. E adevărat că îşi poate pierde un pic din aromă, dar tăria rămâne neschimbată.