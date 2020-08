Ce spun astrele azi, 2 august

Berbec

Astazi veti avea ocazia sa participati la proiecte inedite si sa invatati lucruri noi, iar cei din jur vor fi impresionati de entuziasmul vostru. Chiar daca va doriti sa optati pentru mai multe responsabilitati la locul de munca, ar trebui sa va analizati cu atentie programul inainte sa acceptati astfel de propuneri si sa evitati sa va incarcati prea mult cu tot felul de sarcini. S-ar putea ca un prieten sa va caute in legatura cu o problema pe care numai voi o puteti rezolva, asa ca incercati sa folositi cuvinte de incurajare atunci cand aflati care este motivul. Chiar daca nu puteti sa ajutati persoana respectiva, veti putea sa le insuflati optimism.



Taur

Incercati sa priviti problemele cu mai mult calm si sa delegati o parte din responsabilitatile voastre atunci cand va simtiti coplesiti; nimeni nu poate face fata, la infinit, unei presiuni continue. Nu uitati ca lucrati intr-o echipa si ca cei de la locul de munca sunt dispusi sa va ajute atunci cand aveti nevoie. Astazi veti avea ocazia sa cunoasteti persoane noi si sa analizati o perspectiva diferita de a voastra; experienta aceasta v-ar putea ajuta foarte mult. Astrele anunta o perioada foarte buna pentru viata de cuplu, insa acest lucru nu inseamna ca nu trebuie sa depuneti efort pentru relatia voastra! Veti reusi sa convingeti un prieten sa va insoteasca in vacanta.



Gemeni

Chiar daca incercati sa fiti cat se poate de intelegatori fata de cei din jur, s-ar putea sa nu reusiti de fiecare data – insa acest lucru nu va poate defini relatia. Incercati sa petreceti mai mult timp in natura, bucurandu-va de vremea insorita; va va face bine si din punct de vedere fizic si din punct de vedere psihic. Prea multe ore petrecute in fata calculatorului sau la birou ar putea sa va afecteze nu doar fizic, ci si mental. Atunci cand colegii de la locul de munca organizeaza un mic eveniment dupa programul de lucru, ar trebui sa ii insotiti! Veti reusi sa va impresionati partenerul cu o surpriza la care lucrati de foarte mult timp.



Rac

Desi incercati de foarte mult timp sa abordati un stil de viata sanatos, s-ar putea ca de abia in aceste zile sa gasiti pasii care functioneaza pentru voi. Fiecare om este diferit, iar dieta voastra va urma acest principiu! S-ar putea ca cei de la locul de munca sa nu fie prea siguri de aptitudinile voastre, asa ca incercati sa optati pentru responsabilitati si proiecte ce va pot ajuta sa le dovediti faptul ca va subestimeaza. In general, cariera voastra evolueaza frumos, iar bugetul a ramas echilibrat. Nu ar trebui sa va simtiti vinovati atunci cand investiti bani intr-un hobby care va face fericiti! O faceti pentru voi, ca sa fiti in forma si cu o dispozitie care sa va permita relatii bune cu cei din jur.



Leu

Astazi veti fi optimisti in legatura cu relatia cu partenerul si s-ar putea ca evenimente recente sa va convinga de faptul ca sunteti intr-o relatie cu persoana perfecta pentru voi. Incercati sa va petreceti serile relaxandu-va, alaturi de cei dragi sau singuri, cu o carte buna sau in fata televizorului. Evitati sa lucrati si acasa si lasati toate documentele la birou! Aveti nevoie de aceasta delimitare intre viata personala si cea profesionala pentru a functiona corect; ceea ce se intampla in viata voastra profesionala poate avea impact negativ asupra relatiei cu cei dragi. Chiar daca aveti o relatie buna cu copiii, nu uitati ca trebuie sa fiti alaturi de ei atunci cand are loc un eveniment important.



Fecioara

Astazi s-ar putea sa aveti oportunitatea de a discuta despre o problema serioasa cu cineva drag. Daca ati tot amanat aceasta discutie, s-ar putea sa aveti emotii – insa persoana respectiva va fi foarte intelegatoare. Cariera voastra este un punct sensibil pentru voi, probabil deoarece nu sunteti siguri ca ati facut alegerea corecta; aceste dubii nu va avantajeaza deloc, asa ca ar trebui sa gasiti o solutie convenabila cat mai curand. Astrele va incurajeaza sa luati toate masurile pentru a va asigura ca sunteti fericiti – chiar daca acestea presupun un risc. Partenerul va fi alaturi de voi daca alegeti sa faceti o schimbare in viata voastra; mai mult, s-ar putea chiar sa va incurajeze.



Balanta

Ar trebui sa petreceti mai mult timp impreuna cu copiii si mai putin timp incercand sa abordati noi proiecte; mai ales daca simtiti ca este nevoie de voi in cadrul familial, faceti alegerea care trebuie! Programul vostru este deja destul de incarcat si ar trebui sa va folositi de timpul liber pentru a uita de responsabilitati. Astazi veti avea ocazia sa ii demonstrati cuiva drag ca sunteti genul de persoane ce isi tin promisiunile. Nu uitati sa purtati protectie solara atunci cand sunteti nevoiti sa lucrati in aer liber! Pielea voastra va fi sensibila in aceasta perioada. Veti reusi sa participati la evenimentele din familie, insa conflictele vor fi greu de evitat.



Scorpion

Este o perioada foarte buna pentru a analiza relatiile in care va aflati, felul in care va relationati la anturaj si la ceea ce se intampla in jurul vostru. S-ar putea sa fiti mai putin intelegatori cu persoanele care incearca sa va santajeze emotional – oricat de inofensive ar parea unele din replicile lor. Bugetul vostru va avea de suferit de pe urma unei investitii, ceea ce ar putea sa va determine sa va indoiti de decizia voastra. Chiar daca va asteptati ca cei de la locul de munca sa va ofere sarcini noi si oportunitati de proiecte, secretul consta in cautarea acestora din proprie initiativa! Astazi veti fi predispusi gandurilor negative.



Sagetator

Ar trebui sa intelegeti faptul ca unele persoane sunt afectate intr-un mod diferit de cuvintele pe care le adresati; nu toti au taria de caracter sa accepte anumite caracterizari sau un ton ridicat. Daca ceea ce spuneti nu vi se pare a fi o problema majora, acest lucru nu este neaparat valabil si pentru o alta persoana. Chiar daca nu sunteti foarte siguri de ceea ce faceti la locul de munca, voi continuati sa perseverati si sa invatati constant, iar eforturile voastre vor fi observate si apreciate de catre superiori. S-ar putea sa nu reusiti sa ajungeti la un eveniment de familie, asa ca asigurati-va ca persoanele respective stiu deja care este motivul!



Capricorn

Sunteti dornici de o aventura si va doriti sa calatoriti cat mai mult in aceasta perioada; chiar ar fi recomandabil sa puteti petrece ceva vreme cu cei dragi. Insa, realitatea este ca sunteti nevoiti sa recuperati anumite sarcini din urma pentru a putea duce un proiect la bun sfarsit. Incercati sa fiti intelegatori cu prietenii care anuleaza planurile facute impreuna cu voi pentru a se odihni, deoarece s-ar putea ca si voi sa fiti in aceeasi situatie la un moment dat! Astazi veti fi mult ma increzatori in propriile aptitudini, iar sarmul vostru ar putea cuceri un potential partener. Fiti atenti la durerile de cap, deoarece se vor transforma foarte usor in migrene.



Varsator

Aceasta este o perioada foarte buna pentru a va face planuri de viitor, indiferent de natura acestora; mai ales daca ati amanat asta in ultima vreme, ar trebui sa va mobilizati in acest sens. S-ar putea ca in curand relatia voastra sa treaca la urmatorul nivel si, din acest motiv, ati fost un pic mai atenti cu partenerul in ultima vreme. Daca cei din jur nu apreciaza succesul pe care il aveti la locul de munca, s-ar putea ca increderea de sine sa scada. Nu este bine sa depindeti de laudele celor dragi! Incercati sa va spuneti ca munciti din greu pentru pozitia in care va aflati si ca meritati oportunitatile ce apar. Ar trebui sa fiti mai sinceri cu voi insiva.



Pesti

Ar trebui sa va alegeti mai bine prioritatile in aceste zile, deoarece s-ar putea sa nu stiti cum sa va impartiti timpul! Daca cei dragi va bat la cap in legatura cu deciziile pe care le luati, puteti sa puneti piciorul in prag – insa incercati sa faceti acest lucru cu putina diplomatie. S-ar putea sa va aflati intr-o relatie cu o persoana care este la fel de independenta ca voi, ceea ce ar putea duce la unele incompatibilitati; nu prea veti fi dispusi sa faceti compromisuri, asa incat, daca si interlocutorul este la fel de inflexibil, potentialul inflamator este crescut. Cariera voastra se desfasoara conform planului pe care vi l-ati facut initial, dar s-ar putea sa simtiti ca nu este intocmai ceea ce va doriti.