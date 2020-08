5 lucruri care te ajută să dormi oriunde, mai ales când călătorești

Atunci când călătorești nu ai condițiile ideale pentru somn. Află care sunt principalele lucruri care te ajută să dormi, indiferent dacă ești în mașină, tren sau avion.



Probabil că îți imaginezi o noapte relaxantă petrecută în dormitorul tău confortabil, după care te scoli odihnit și plin de voie bună a doua zi. Cu toate acestea, este important să știi ce trebuie să ai la tine pentru a reuși să dormi chiar și când nu ai parte de condițiile pe care ți le-ai dori. Nu trebuie să te stresezi pentru că emoțiile negative te vor ține treaz și nu vei avea șansa să te odihnești nici măcar câteva minute. Dacă știi să alegi lucuri care te ajută să dormi odihna nu va fi o problemă pentru tine și vei putea să fii în formă chiar și după un zbor lung sau multe ore petrecute în autocar. Călătoriile dese în interes de serviciu sau pentru vacanțe nu vor mai fi epuizante și te vei putea bucura de fiecare moment. Oboseala reduce imunitatea și periclitează funcționarea întregului organism.



Astfel, trebuie să te asiguri că reușești să dormi chiar dacă nu ești într-un loc tocmai ideal pentru asta.



Iată care sunt cele 5 lucruri care te ajută să dormi chiar dacă ești pe drum:



1. O mască de dormit

Lumina care îți bate în ochi poate face somnul imposibil. Pentru a evita razele soarelui sau lumina strălucitoare cel mai bine este să ai la tine o mască de dormit. Te va scuti de testatul obloanelor sau al perdelelelor de la geam, care nu sunt mereu etanșe. În plus, ceilalți pasageri din apropierea ta pot dori lumină, iar masca de dormit este ideală pentru a te relaxa fără conflicte. Becurile sau soarele nu te vor mai stresa și te poți gândi la ceva plăcut, în timp de încerci să adormi. Experimentează cu diferite materiale până găsești varianta potrivită pentru tine. Este indicat să testezi masca mai întâi acasă pentru a fi sigur că nu te deranjează materialul.

În acest fel previi situațiile în care ajungi să fii obosit oricum pentru că nu ai putut folosi masca de dormit.



2. O pernă de călătorie

De câte ori ai încercat să adormi pentru a te trezi imediat ce ai simțit că îți alunecă într-o parte capul? Curbele de pe drum sau turbulențele pot provoca trezirea bruscă și ai putea avea dureri de gât sau de cap. Pentru a evita oboseala ia cu tine o pernă moale de călătorie. În cazul călătoriilor cu avionul, pune-o în bagajul de mână pentru a avea mereu acces la ea. Alege un model care susține gâtul pentru și mai mult confort. Culoarea contează și ea atunci când vrei să te relaxezi. Alege o pernă în nuanța ta favorită și vei adormi mai ușor. Evită roșul pentru că îți poate da coșmaruri. Nuanțele pastelate sau neutre sunt de obicei benefice în timpul călătoriilor.



3. O pătură

Nu este vorba despre o pătură de dimensiuni mari, ci doar de o variantă pentru a te înveli dacă ți se face frig. Pe timp de vară aerul condiționat este utilizat în majoritatea mijloacelor de transport și uneori ar putea să ți se facă frig, în funcție de temperatura setată sau de direcția jetului de aer.

Dacă incluzi și o pătură în bagaj vei fi sigur că te simți bine tot timpul. În plus, în cazul în care nu vrei să te învelești, o poți rula și se va transforma într-o pernă de susținere pentru spate.



4. Căști de urechi

Dacă te deranjează zgomotele, soluția cea mai rapidă este să folosești căștile de urechi. Vor neutraliza sunetele din trafic sau discuțiile dintre ceilalți pasageri care te țin treaz. De asemenea, chiar dacă nu vrei neapărat să adormi, ci doar să te relaxezi, poți folosi căștile de urechi și petrece câteva minute cu ochii închiși, gândindu-te la ce te-a făcut să zâmbești recent sau cât de frumos va fi în vacanță.



5. Cremă de mâini cu parfum de lavandă

Aroma produselor de îngrijire personală are un rol important pentru relaxare și reducerea stresului. Dacă ești pe drum cel mai simplu este să iei cu tine o cremă de mâini cu parfumul potrivit.

Lavanda te ajută să uiți de stres sau momentele tensionate și să ai din nou o abordare pozitivă. Odată ce te simți mai relaxat vei adormi mai repede, chiar dacă în jurul tău sunt nenumărați factori care ți-ar putea perturba odihna.